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法司法改革案 國民議會過關 庭審將公開 襲警將重罰

中央社／巴黎25日專電
為挽回法國民眾對司法機構的信心，法國司法改革法案今天國民議會一讀通過。圖為利用再生能能源照亮的巴黎艾菲爾鐵塔。(Getty Images)
為挽回法國民眾對司法機構的信心，法國司法改革法案今天國民議會一讀通過。圖為利用再生能能源照亮的巴黎艾菲爾鐵塔。(Getty Images)

為挽回法國民眾對司法機構的信心，司法部長杜邦-莫瑞日前提出的改革法案今天國民議會一讀通過。法案除了將公開法庭審訊過程，也企圖加重襲警者刑罰，以回應警方訴求。

法國國民議會今天以342票贊成、105票反對、96票棄權一讀通過意見分歧的「司法信任法案」，法案內容牽涉廣泛，從調查流程到拘留期限皆包含其中。

法案在執政的共和前進（LREM）、民主運動黨（MoDem）、行動黨（Agir）三黨聯合的多數優勢下通過，並將於9月交由參議院審查表決。

2019年10月一份民調顯示，每2名法國人中有1人對司法機構失去信心，因此司法部長杜邦-莫瑞提（Eric Dupont-Moretti）提出任內重大法案「司法信任法」，企圖改革司法機構，挽回民眾信賴。條文內容包括公開庭審錄影、強化警方預備調查權、擴大律師機密個資保護，以及終止服刑期自動縮減機制等。

法案第一條便是得以以教育為目的，錄製並播送案件審理過程，無論是刑事或民事案件。對於有些人擔憂將可能使司法淪為表演，或傷害隱私，杜邦-莫瑞不置可否。他認為，公開審訊是「為了公眾利益」。

左派政黨幾乎都反對這項看似「迎合民意」的改革，而右派共和黨（LR）則大多棄權。共和黨團主席阿巴德（Damien Abad）受訪時指出：「今晚不是司法的勝利之夜，這份法案無法解決警察與司法之間的深刻裂痕。」

極右派國民聯盟（RN）也投下反對票，領袖雷朋（Marine Le Pen）表示，「拒絕成為表面政策的共犯，而政府正在失去對犯罪的控制」。

過去一週審理法案時，杜邦-莫瑞提就向警調單位釋出許多訊息，他曾強調，「勿讓司法與警方對立」。

就在本月19日，上萬名執法人員與警察工會成員聚集在國民議會門口，為日前在執法中遭歹徒殺害的2名同袍馬松（Eric Masson）和孟弗梅（Stéphanie Monfermé）哀悼抗議，譴責日益嚴重的暴力事件和司法反應的不足。

現場民眾高喊：「警方的問題，就在於司法」，參與者要求司法單位採取更有力的刑事措施，特別是對襲警者處以必須最低刑罰。

針對警方的訴求，這次法案也通過了對於襲警者等同於恐怖份子的30年預防性羈押期限，以及襲警者刑期自動縮減上限等條款。

面對右派與極右派的批評，司法部長否認「太過縱容」；另一方面，共產黨議員則譴責杜邦-莫瑞面對警方工會「臣服」與「有罪的軟弱」。

司法部 警察 共和黨

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