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海豚危險…斯里蘭卡外海 火燒貨櫃輪 恐漏油100噸

編譯季晶晶／綜合外電
貨櫃輪X-Press Pearl在斯里蘭卡可倫坡海岸附近，因失火而竄出大量濃煙。(美聯社)
貨櫃輪X-Press Pearl在斯里蘭卡可倫坡海岸附近，因失火而竄出大量濃煙。(美聯社)

斯里蘭卡當局派出消防人員，正設法撲滅可倫坡海岸附近一艘貨櫃輪上面的熊熊大火，避免化學品和石油洩漏造成汙染。

斯里蘭卡港口管理局發表聲明說，這艘名為「X-Press Pearl」的貨櫃輪在周二發生大爆炸後，火勢加劇，「主因是貨櫃裡的化學原料起連鎖反應，以及天候不佳」。該管理局已制定計畫，設法避免傷害海洋環境。

根根斯里蘭卡海軍，X-Press Pearl貨輪上有1486個貨櫃，共載運25噸的硝酸、其他化學原料和化妝品。

船主X-Press Feeders表示，已經從歐洲引進特殊的救火裝配，協助救火工作。

當地政府警告漁民不要靠近該貨櫃輪，因為爆炸發生後有部分裝有危險物品的貨櫃落海。除潛在的化學品洩漏外，還可能發生估計大約100噸的漏油。在貨櫃輪起火處以北地區，經常有海豚出現，任何漏油事件都可能威脅該區海洋生物。

這艘貨櫃輪有大約300噸的燃料油，其中一部分已被移除。

當局正在為二級漏油事件做準備，這表明需要具專門知識應變小組進行干預。此一意外也可能升級成三級漏油事件。

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