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馬來西亞疫情延燒 單日新增確診飆破7000人

中央社新加坡25日專電

馬來西亞疫情延燒，連續多天單日新增確診人數均逾6000人，今天更飆破7000人，共新增7289起確診病例，再度刷新馬國單日新增確診人數紀錄；全國累計52萬5889人確診。

馬國近來疫情居高不下，星洲網報導，馬來西亞自19日以來，已連續6天單日確診人數均逾6000人，今天更創紀錄地單日暴增7289人確診。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah ）表示，到今天為止，馬國累計確診病例已達52萬5889 起。今天也新增60起死亡案例，累計2369人病故。

此外，總人口約為3270萬人的馬來西亞2月底啟動疫苗接種計畫，目前批准使用3款COVID-19疫苗，包括輝瑞（Pfizer）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、科興（Sinovac）。

據報導，負責馬國COVID-19疫苗接種計畫的科學部長凱里（Khairy Jamaluddin）表示，馬來西亞已有157 萬8225人接種一劑疫苗，有90萬5271人已完成2劑疫苗接種，另有超過1085萬人登記接種。

凱里說，目前馬國疫苗供應充足，預計9月或10月後可讓所有已登記的民眾完成接種。

疫苗 疫情 輝瑞

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