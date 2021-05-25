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北韓官媒以台為例 強調封鎖邊境攸關防疫

中央社首爾25日專電
北韓勞動黨黨報勞動新聞今天以台灣為例，強調封鎖邊境對防範變種病毒擴散的重要性。圖為平壤一家餐廳進行消毒。(美聯社)
北韓勞動黨黨報勞動新聞今天以台灣為例，強調封鎖邊境對防範變種病毒擴散的重要性。圖為平壤一家餐廳進行消毒。(美聯社)

台灣近期2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，引起國際關注，北韓勞動黨黨報勞動新聞今天也以台灣為例，強調封鎖邊境對防範變種病毒擴散的重要性。

韓聯社報導，勞動新聞今天以「威脅世界的變種病毒急速傳播」為題，對英國及印度變種病毒較既有病毒傳播力更高、正引起新一波大流行，表示憂慮。

報導提及台灣近期疫情，指台灣雖然在疫情爆發初期以封鎖方式維持穩定防疫態勢，但在疫情長期持續之下變得鬆懈，對出現發燒症狀者未能積極採檢而造成防疫漏洞；同時也詳細描述藉由航空公司機長及機師傳入英國變種病毒以及後續以娛樂場所為中心迅速擴散的台灣疫情發展。

勞動新聞引述專家說法指出，若認為全力管制邊境出入就能阻擋病毒入侵，任何人都可能因此放鬆警惕，但「就算是極少數人，違反防疫規定的瞬間，防疫屏障就會出現空隙，淪為無用之物」。

報導也提到新加坡以樟宜機場為中心，爆發印度變種病毒疫情的例子，分析「被稱為冠狀病毒淨土」的台灣與新加坡疫情爆發，都是經由機場傳入外部病毒引起，並強調在疫情持續的同時，也必須抓緊防疫韁繩的重要性。

北韓自去年疫情爆發後便封鎖邊境，與中國貿易也幾乎完全斷絕，近期雖有逐步回復跡象，但受到變種病毒引發的新一波疫情持續擴散影響，可能重回嚴格封鎖態勢。

疫情 台灣 變種病毒

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