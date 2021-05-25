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印度變異病毒疫情升溫 英格蘭封鎖8地區防堵

中央社倫敦25日專電
英國政府下令民眾非必要禁止出入列斯特等8個地區，區域內民眾也禁止室內群聚。圖為位於波爾頓的一處檢測站。(美聯社)
英國政府下令民眾非必要禁止出入列斯特等8個地區，區域內民眾也禁止室內群聚。圖為位於波爾頓的一處檢測站。(美聯社)

英國印度變異病毒COVID-19疫情有升溫趨勢，為了避免影響英格蘭在6月21日的完全解禁計畫，政府下令民眾非必要禁止出入列斯特等8個地區，區域內民眾也禁止室內群聚。

英國廣播公司（BBC）報導，政府21日在網路上更新通知，要求列斯特（Leicester）、柯克里斯（Kirklees）、貝德福（Bedford）、布拉克本－達爾文（Blackburn with Darwen）、波羅（Borough）、伯恩利－波羅（Burnley Borough）、豪恩斯洛倫敦自治市（London Borough of Hounslow）、北泰恩賽德（North Tyneside）等地區的民眾避免室內群聚，但卻未公開聲明這項新決定，也沒有呼籲大眾要「格外小心」。

報導指出，唐寧街消息人士否認這是一次秘密的區域性封鎖。首相發言人表示，政府希望大眾「自行判斷」，而非發布「上對下的法令」。

不過，許多被列入避免室內群聚名單的地方政府都表示，在新通知決定發布前，並沒有收到當局的諮詢。這些沒有獲得告知的區域，人口合計超過200萬人。有地方政府甚至表示，直到昨天才知道這項新規定。

根據標題為「可以做與不可以做的事項」公告，8個被列為新型變異病毒疫情升溫的區域，建議民眾盡可能在室外和人碰面，盡可能在家工作，和沒有同住的人見面相隔2公尺；同時，若非必要避免出入這8個地區。

公告也表示，民眾若是確診，每周可以進行2次免費篩檢；並鼓勵大眾接獲通知後立刻接種疫苗。

英國政府之前在5月14日建議民眾，若非必要請勿前往大曼徹斯特郡的波爾頓（Bolton），以及鄰近的布萊克本（Blackburn）等地區，也建議當地民眾盡可能在室外碰面。

波爾頓在5月20日當周，每10萬人中有451例確診感染印度變異病毒，是英格蘭確診比例最高的地區。

「每日郵報」報導，根據最新數據，英國315個行政區當中，目前有151個區域出現印度變異病毒確診病例，印度變異病毒已經取代英國變異病毒，成為英國目前主要流行的病毒株。

不過， 英國的每日確診人數雖然仍高，但死亡人數大幅降低。根據最新數據，過去24小時有2439人確診，3人病故，住院人數為908人，整體均呈現下滑趨勢。

英國 印度 疫情

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