白俄異議記者認罪 父親認他遭毆打且講話像念稿

白俄羅斯逮捕的異議人士普羅塔塞維奇24日在電視上「認罪」。(路透)

白俄羅斯 電視台播出異議記者普羅塔塞維奇「承認」組織抗議活動的罪名後，他的父親德米崔今天表示，影片中可明顯看出兒子被人所傷，而且講話時像在念稿。

普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）的父親德米崔（Dmitry Protasevich）告訴法新社：「他的身體明顯受了傷，你可以看到臉上有毆打痕跡。」

德米崔還認為普羅塔塞維奇掉了一些牙齒，表示：「他非常緊張，講話方式跟平常不一樣。他不會那樣講話。很明顯他在按照要求念某個東西。」

影片來源：YouTube Guardian News頻道

德米崔還說22日曾與兒子交談。隔天普 羅塔塞維奇與他的女友搭機從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）途中，飛機就被迫轉降白俄羅斯首都明斯克（Minsk），兩人遭到逮捕。

現居波蘭的德米崔透過電話表示：「我們沒有他的消息，不知道他在哪裡、情況怎樣、感覺如何。」

路透社報導，普羅塔塞維奇在昨天公布上網的影片中聲稱自己身體健康，但他的盟友很快就予以反駁，認為他是受人逼迫才這麼說。

白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）今天也說，普羅塔塞維奇毫無疑問曾被人虐待。她呼籲各界加強制裁白俄。

歐洲聯盟（EU）領袖昨天同意切斷歐洲與白俄的空中連繫，敦促總部設在歐盟 的航空公司不要飛越白俄領空，並呼籲白俄釋放普羅塔塞維奇與他的女友薩佩加（Sofia Sapega）。