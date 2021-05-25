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三大郵輪業者重啟阿拉斯加航線 乘客船員需打疫苗

中央社／紐約24日綜合外電報導

郵輪業三大巨擘將在未來數週內重返海洋，其中挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）是最新一家宣布重啟海洋之旅的業者，並說預計最快8月初重啟阿拉斯加航線。

歷經一年來的慘重損失後，嘉年華集團（Carnival Corp）與皇家加勒比遊輪公司（Royal Caribbean Cruises）上週指出，他們揮別2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的首發郵輪預計7月啟航。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC）本月稍早批准，乘客與船員接種疫苗，郵輪才可出航。

挪威郵輪公司總裁索默（Harry Sommer）聲明指出：「宣布從美國復航，我們期盼許久了，我們非常自豪展開歷經一年多等待的首次航海之旅，會從我們情有獨鍾的母港西雅圖啟航，目的地是美不勝收的阿拉斯加州。」

2020年3月14日，美國疾病管制暨預防中心下達「禁航令」，郵輪業者的營運都暫時中止，以避免疫情進一步擴散蔓延，當時已有不少郵輪相繼爆發致人於死的疫情。

雖然去年有部分遊輪在歐洲與其他地區恢復營運，不過當時美國仍未解除禁航令。

這三大郵輪業者揮別疫情的首航之旅，都是敲定從西雅圖至阿拉斯加州的航線。

挪威郵輪公司表示：「所有船員和乘客必須打好打滿疫苗才能上船。」

嘉年華集團指出，至少在兩週前注射最後一劑疫苗的遊客才可搭乘郵輪出航，皇家加勒比遊輪公司則是要求所有16歲以上的乘客都必須接種疫苗，8月1日以後則是擴及至12歲以上的乘客。

郵輪 美國 疫情

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