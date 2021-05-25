越南旅遊業赴美打疫苗資訊不足 官方令暫停宣傳

越南 旅行社近來陸續規劃、推出赴美接種新冠肺炎疫苗 行程，但行程僅有單程機票，且疫苗資訊不充分。胡志明市旅遊局已經指示業者暫停宣傳這項行程直到年底。

越南部分旅行社抓住民眾想打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗心理，規劃、推出赴美國 接種疫苗行程，由於噱頭十足，儘管第一筆生意都還沒做成就攻占媒體版面，但也遭到官方關切。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，25日與胡志明市旅遊局的一場會議上，旅行社同意停止在社群媒體上刊登赴美接種疫苗的行程廣告，並等到明年初再視疫情發展變化。目前業者已經紛紛下架網路廣告。

越南旅遊總局旅行局局長阮貴芳（Nguyen Quy Phuong）提醒民眾留意訂購這項旅遊行程，因為業者目前只規劃了單程機票，而且對疫苗所給出的資訊不足。

根據越南快訊先前報導，在越南目前的境管措施下，業者在行程中只安排從越南到美國的單程機票，屆時旅客能否順利回越南是個問題。若加上回程，赴美打疫苗的行程總費用恐高達1.7億越南盾（7372.4美元）。

越南為了防範COVID-19疫情，自去年3月起暫停一般觀光客入境，目前仍只允許專家、技術人員、投資者等商務旅客入境，旅客申辦入境文件至少要1個月作業時間，且入境後須接受21天的隔離檢疫。