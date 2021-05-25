我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國WHA發言：須邀台灣與會 要求中國疫源調查透明

逾60國提案籲WHA開特別會議 審議防範疫情大流行條約

越南旅遊業赴美打疫苗資訊不足 官方令暫停宣傳

中央社／河內25日專電

越南旅行社近來陸續規劃、推出赴美接種新冠肺炎疫苗行程，但行程僅有單程機票，且疫苗資訊不充分。胡志明市旅遊局已經指示業者暫停宣傳這項行程直到年底。

越南部分旅行社抓住民眾想打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗心理，規劃、推出赴美國接種疫苗行程，由於噱頭十足，儘管第一筆生意都還沒做成就攻占媒體版面，但也遭到官方關切。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，25日與胡志明市旅遊局的一場會議上，旅行社同意停止在社群媒體上刊登赴美接種疫苗的行程廣告，並等到明年初再視疫情發展變化。目前業者已經紛紛下架網路廣告。

越南旅遊總局旅行局局長阮貴芳（Nguyen Quy Phuong）提醒民眾留意訂購這項旅遊行程，因為業者目前只規劃了單程機票，而且對疫苗所給出的資訊不足。

根據越南快訊先前報導，在越南目前的境管措施下，業者在行程中只安排從越南到美國的單程機票，屆時旅客能否順利回越南是個問題。若加上回程，赴美打疫苗的行程總費用恐高達1.7億越南盾（7372.4美元）。

越南為了防範COVID-19疫情，自去年3月起暫停一般觀光客入境，目前仍只允許專家、技術人員、投資者等商務旅客入境，旅客申辦入境文件至少要1個月作業時間，且入境後須接受21天的隔離檢疫。

越南 疫苗 美國

上一則

威廉、哈利大和解 關鍵人物竟是他？

下一則

三大郵輪業者重啟阿拉斯加航線 乘客船員需打疫苗

延伸閱讀

疫情略緩 印度日增確診創六周來新低 但疫苗仍缺很大

疫情略緩 印度日增確診創六周來新低 但疫苗仍缺很大
英媒：亞洲國家缺疫苗 因政治壓力低、沒大製藥公司

英媒：亞洲國家缺疫苗 因政治壓力低、沒大製藥公司
金門要自購疫苗 盼中央別擋 北京：願提供 陸委會：統戰

金門要自購疫苗 盼中央別擋 北京：願提供 陸委會：統戰
鼓勵打疫苗 紐約州、市獎不完…單日確診回落至千人以下

鼓勵打疫苗 紐約州、市獎不完…單日確診回落至千人以下

熱門新聞

一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

2021-05-21 10:49
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29
「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

2021-05-17 00:45
FT報導，日本多家銀行近來湧入許多退休人士上門詢問，他們收到美國拜登政府的紓困支票，不知能否兌現。 路透

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

2021-05-20 09:02
哈利王子再度以受訪者的身分，與歐普拉侃侃而談內心的創傷。(美聯社)

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

2021-05-21 21:26
印度加爾各答民眾排隊等候接種新冠疫苗。（路透）

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

2021-05-17 09:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍
「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗