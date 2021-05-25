英媒：亞洲國家缺疫苗 因政治壓力低、沒大製藥公司

亞洲國家在抗疫戰中由前段班落到後段班，共同的原因是缺疫苗。（美聯社）

在抗疫的道路上，去年名列前茅的亞洲國家現在卻表現落後，主因是疫苗 接種率不如其他地區。

雖然各國擴大接種計畫各有不同的挑戰，但亞洲泰半有相同的問題：缺疫苗。他們無力自行研發和生產疫苗，必須等待美國或歐洲的疫苗供應，這場疫苗戰凸顯出此區製藥業落後。

日本雖然先進經濟體，但成績欠佳。每百人接種疫苗劑數，日本是6.3，遠遠不如英國的90。

大型的開發中經濟體，例如泰國、越南和菲律賓，接種計畫幾未開展。

印度雖有全球最大疫苗生產商印度血清研究所，國內公司Bharat Biotech推出的Covaxin疫苗在1月獲准緊急使用，但每百人接種疫苗劑數也僅有14。

連成功控制住疫情 且研發了自有疫苗的中國 ，每百人接種疫苗劑數也才36。

金融時報報導，科學家和產業分析師指出亞洲陷入掙扎的幾個理由：控制疫情相對成功，意味取得疫苗的政治壓力較輕；另外，亞洲缺乏能在世界各地找病人進行臨床實驗的全球製藥巨擘。

印度先前的疫情並不如歐美嚴重，新德里當局也不像歐美政府那樣急於投資疫苗。

曾擔任製藥公司顧問的Nurali Neelakantan說：「政府真的相信疫情會在1月結束，也沒有準備B計畫。」

日本政府同樣沒把疫苗設為最優先要務。日本研究人員雖開發出幾種備選疫苗，但都沒超越小規模實驗階段。

其實法國和瑞士，以及葛蘭素史克（GSK）、賽諾菲（Sanofi）和默克（Merck）等公司也都沒能成功推出疫苗。

東京大學教授Ken Ishii說，這顯示，有必要結尖端科學、大製藥公司的影響力，以及政府拿出成本不是問題的態度全力相挺。

中國大陸是亞洲的例外狀況，它在開發和大規模生產疫苗上的表現證明，這件事不是僅有歐洲和美國做得到。

由於中國大陸製造商出口將近半數疫苗，以實現北京的外交承諾，中國大陸流行病學專家鍾南山本月表示，接種率距離群體免疫「還遠遠不夠」。