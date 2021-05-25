歐美多國譴責白俄羅斯「劫機」事件 歐盟擬制裁領空

在白俄羅斯當局出動米格29戰機迫使一架瑞安航空客機在明斯克降落後，歐盟目前正考慮「避開白俄羅斯領空」，並明令禁止其國家航空公司白俄羅斯航空進入歐盟機場。（美聯社）

在白俄羅斯 當局出動米格29戰機迫使一架瑞安航空（Ryanair）客機在明斯克降落後，歐盟 目前正考慮「避開白俄羅斯領空」，並明令禁止其國家航空公司白俄羅斯航空（Belavia）進入歐盟機場。

愛爾蘭瑞安航空公司一架從希臘首都雅典飛往立陶宛 首都維爾紐斯的班機23日按照正常航線通過白俄羅斯上空時，意外被明斯克當局命令改道飛往明斯克市機場，期間白俄羅斯甚至動用戰機確保這架客機遵從指令。

飛機降落後，白俄羅斯當局立即逮捕了機上一名乘客，也就是反對派活動人士和記者普拉塔塞維奇（Roman Protasevich）。白俄羅斯當局去年11月宣布，普拉塔塞維奇和同樣是NEXTA Live管理人員的普西拉（Stsyapan Putsila）因涉嫌組織大規模騷亂、擾亂社會秩序和煽動社會仇恨而接受調查。NEXTA Live一直在報導白俄羅斯去年8月有爭議的總統選舉後爆發的抗議活動。

歐盟領導人隨後強烈譴責了此次事件，包括波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞皆呼籲應宣佈白俄羅斯領空「不安全」、歐盟27國應對白俄羅斯航班關閉領空，波蘭則希望暫停所有從白俄羅斯飛往歐盟的航班，直到普拉塔塞維奇被釋放。立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）24日表示「我們將與國際夥伴一起努力，為國際航班關閉白俄羅斯領空」。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在特別會議前表示，這起事件是個「國際醜聞」、「是不可接受的」，也強調將有關制裁擺到歐理會談判桌前，並希望盡快做出決定。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）23日也在推特上表示「白俄羅斯政權的殘暴和非法行為將產生後果」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也在聲明中說，白俄羅斯當局採取的這項「令人震驚的舉動」威脅到包括美國公民在內的機上120多名乘客的生命安全，強調「我們正與包括歐盟、立陶宛和希臘官員在內的合作夥伴密切協調應對措施」。