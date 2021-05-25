我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山奧克蘭華埠傳槍響1死 疑黑幫火併

「難道社會幫忙付？」拜登學貸豁免跳票 衝擊4200萬人

歐美多國譴責白俄羅斯「劫機」事件 歐盟擬制裁領空

編譯張君堯／綜合報導
在白俄羅斯當局出動米格29戰機迫使一架瑞安航空客機在明斯克降落後，歐盟目前正考慮「避開白俄羅斯領空」，並明令禁止其國家航空公司白俄羅斯航空進入歐盟機場。（美聯社）
在白俄羅斯當局出動米格29戰機迫使一架瑞安航空客機在明斯克降落後，歐盟目前正考慮「避開白俄羅斯領空」，並明令禁止其國家航空公司白俄羅斯航空進入歐盟機場。（美聯社）

在白俄羅斯當局出動米格29戰機迫使一架瑞安航空（Ryanair）客機在明斯克降落後，歐盟目前正考慮「避開白俄羅斯領空」，並明令禁止其國家航空公司白俄羅斯航空（Belavia）進入歐盟機場。

愛爾蘭瑞安航空公司一架從希臘首都雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯的班機23日按照正常航線通過白俄羅斯上空時，意外被明斯克當局命令改道飛往明斯克市機場，期間白俄羅斯甚至動用戰機確保這架客機遵從指令。

飛機降落後，白俄羅斯當局立即逮捕了機上一名乘客，也就是反對派活動人士和記者普拉塔塞維奇（Roman Protasevich）。白俄羅斯當局去年11月宣布，普拉塔塞維奇和同樣是NEXTA Live管理人員的普西拉（Stsyapan Putsila）因涉嫌組織大規模騷亂、擾亂社會秩序和煽動社會仇恨而接受調查。NEXTA Live一直在報導白俄羅斯去年8月有爭議的總統選舉後爆發的抗議活動。

歐盟領導人隨後強烈譴責了此次事件，包括波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞皆呼籲應宣佈白俄羅斯領空「不安全」、歐盟27國應對白俄羅斯航班關閉領空，波蘭則希望暫停所有從白俄羅斯飛往歐盟的航班，直到普拉塔塞維奇被釋放。立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）24日表示「我們將與國際夥伴一起努力，為國際航班關閉白俄羅斯領空」。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在特別會議前表示，這起事件是個「國際醜聞」、「是不可接受的」，也強調將有關制裁擺到歐理會談判桌前，並希望盡快做出決定。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）23日也在推特上表示「白俄羅斯政權的殘暴和非法行為將產生後果」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也在聲明中說，白俄羅斯當局採取的這項「令人震驚的舉動」威脅到包括美國公民在內的機上120多名乘客的生命安全，強調「我們正與包括歐盟、立陶宛和希臘官員在內的合作夥伴密切協調應對措施」。

俄羅斯 歐盟 立陶宛

上一則

只是想撿手機？西班牙男子離奇「掉落恐龍雕像內」死亡

延伸閱讀

歐理事會主席：白俄劫機是國際醜聞 盼歐盟今決定制裁

歐理事會主席：白俄劫機是國際醜聞 盼歐盟今決定制裁
白俄羅斯迫客機轉降歐美跳腳 俄羅斯酸西方虛偽

白俄羅斯迫客機轉降歐美跳腳 俄羅斯酸西方虛偽
白俄逼客機迫降逮人 瑞恩航空執行長批國家搞劫機

白俄逼客機迫降逮人 瑞恩航空執行長批國家搞劫機
白俄空中攔機抓異議人士 歐洲批如同劫機

白俄空中攔機抓異議人士 歐洲批如同劫機

熱門新聞

一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

2021-05-21 10:49
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29
「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

2021-05-17 00:45
FT報導，日本多家銀行近來湧入許多退休人士上門詢問，他們收到美國拜登政府的紓困支票，不知能否兌現。 路透

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

2021-05-20 09:02
哈利王子再度以受訪者的身分，與歐普拉侃侃而談內心的創傷。(美聯社)

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

2021-05-21 21:26
印度加爾各答民眾排隊等候接種新冠疫苗。（路透）

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

2021-05-17 09:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡