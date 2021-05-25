歐美多國譴責白俄羅斯「劫機」事件 歐盟擬制裁領空
在白俄羅斯當局出動米格29戰機迫使一架瑞安航空（Ryanair）客機在明斯克降落後，歐盟目前正考慮「避開白俄羅斯領空」，並明令禁止其國家航空公司白俄羅斯航空（Belavia）進入歐盟機場。
愛爾蘭瑞安航空公司一架從希臘首都雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯的班機23日按照正常航線通過白俄羅斯上空時，意外被明斯克當局命令改道飛往明斯克市機場，期間白俄羅斯甚至動用戰機確保這架客機遵從指令。
飛機降落後，白俄羅斯當局立即逮捕了機上一名乘客，也就是反對派活動人士和記者普拉塔塞維奇（Roman Protasevich）。白俄羅斯當局去年11月宣布，普拉塔塞維奇和同樣是NEXTA Live管理人員的普西拉（Stsyapan Putsila）因涉嫌組織大規模騷亂、擾亂社會秩序和煽動社會仇恨而接受調查。NEXTA Live一直在報導白俄羅斯去年8月有爭議的總統選舉後爆發的抗議活動。
歐盟領導人隨後強烈譴責了此次事件，包括波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞皆呼籲應宣佈白俄羅斯領空「不安全」、歐盟27國應對白俄羅斯航班關閉領空，波蘭則希望暫停所有從白俄羅斯飛往歐盟的航班，直到普拉塔塞維奇被釋放。立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）24日表示「我們將與國際夥伴一起努力，為國際航班關閉白俄羅斯領空」。
歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在特別會議前表示，這起事件是個「國際醜聞」、「是不可接受的」，也強調將有關制裁擺到歐理會談判桌前，並希望盡快做出決定。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）23日也在推特上表示「白俄羅斯政權的殘暴和非法行為將產生後果」。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也在聲明中說，白俄羅斯當局採取的這項「令人震驚的舉動」威脅到包括美國公民在內的機上120多名乘客的生命安全，強調「我們正與包括歐盟、立陶宛和希臘官員在內的合作夥伴密切協調應對措施」。
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