東京首見印度變種病毒株群聚感染 5同居男子確診

東京首度發生新冠肺炎印度變種病毒株L452R的群聚感染，有5名同居男性確診。圖為當地一處大型疫苗接種點。Getty Images

東京 都政府今天表示，東京首度發生新冠肺炎印度變種病毒 株L452R的群聚感染，有5名同居男性確診。

日本 朝日電視台新聞網（ANN）報導，東京首度發生印度變種病毒株L452R群聚感染，有5名男子感染，年紀在30多歲至40多歲。他們與有南亞旅遊史的人士同住，當中有多人確診。

東京至今印度變種病毒株L452R的確診病例累計18例。

日本每日新聞報導，今天46都道府縣及機場檢疫查到的新增確診病例為2712例。這是4月19日（2919例）以來首見單日確診病例低於3000例。今天通報重症病例比昨天少4例，為1300例；確診死亡數85人。

東京今天新增確診340例，比上周一減少79例，平均每天確診病例連續11天比前周同一天少。東京從4月12日以來首度出現單日新增確診不到400例。

儘管東京、大阪最近單日確診病例有減少的傾向，但因為各地醫療量能吃緊，所以日本政府正在研議東京、大阪等9都府縣5月31日到期的「緊急事態宣言」延長至6月20日。

因為變種病毒株引發的第4波疫情來勢洶洶，日本政府於4月25日第3度發佈緊急事態宣言，適用對象是東京都、京都府、大阪府、兵庫縣。5月12日追加愛知縣、福岡縣；16日追加北海道、岡山縣、廣島縣，這9都道府縣緊急事態宣言的期限到5月31日為止。本月23日起追加沖繩縣，期限至6月20日為止。