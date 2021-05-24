日本開始大規模施打疫苗 菅義偉視察感到安心

日本政府在東京與大阪各設一處大規模疫苗接種中心，今天開始施打。(美聯社)

日本 政府在東京 與大阪各設一處大規模疫苗 接種中心，今天開始施打。日本首相菅義偉下午視察東京會場，看到現場秩序井然感到很放心。日本目前最大的問題是缺乏打針的人手。

日本政府為加速境內2019冠狀病毒疾病（COVID- 19）疫苗施打進度，在東京都及大阪府各開設一處大規模疫苗接種中心，由自衛隊負責相關工作。

東京及大阪會場今天上午8時同步啟動施打作業，首批施打對象是部分居住在東京23區及大阪市65歲以上長者，使用21日剛獲日本政府批准的美國莫德納（Moderna）疫苗。

菅義偉今天下午在防衛大臣岸信夫及副防衛大臣中山泰秀等官員的陪同下視察東京施打疫苗的會場。視察後他對媒體表示，就如自衛隊的作法，很有組織、很有秩序地施打疫苗，看了感到很安心。

日本政府目前確保有足夠的疫苗，但全國各級政府（都道府縣市町村等）向中央政府反映打針的人手不足。菅義偉對此表示，正在協調數萬名包括護理緊急醫療技術員等在內的人員。

因為防疫不力，加上施打疫苗速度落後於其他歐美國家，去年9月上台的菅內閣目前支持率低迷，日媒紛紛報導，施打疫苗的進度攸關菅義偉能否拉抬內閣支持率。

日本防衛省（國防部）表示，今天東京、大阪這兩個中心的工作人員包括具有醫師或護理師資格的自衛隊員約280人，以及民間護理師約200人。施打疫苗的作業順利，從早上8時開始，晚上8時許結束作業。

71歲的佐久間帶著同齡的妻子今天下午在東京會場施打疫苗。他接受中央社採訪時表示，一直期待早日施打疫苗，今天終於施打疫苗，感到安心；第二次施打預定在6月28日。

他說，今天施打的美國藥廠莫德納疫苗據說和美國藥廠輝瑞的效力差不多，這讓他感到安心。

佐久間受訪時突然主動說：「台灣防疫工作做得太棒了。」記者告知佐久間：「最近台灣疫情擴大，須等到國產疫苗7月推出後，國人才會比較安心，否則透過國際平台取得的疫苗數量有限。」佐久間表示，他和妻子都很喜歡台灣，力挺台灣，不希望看到中國打壓台灣，阻撓台灣取得疫苗。

施打疫苗後，73歲的下藤先生受訪時表示，相較於美國、以色列、歐盟國家，日本施打疫苗的速度太慢了，不過，日本人通常起步慢但一旦開始做的話，就能急起直追。

龍田女士受訪時表示，日本有很多優秀的開發疫苗人員，但長期以來，開發疫苗要獲得政府核准過程很艱難，所以這次疫情發生後，日本未能及時開發疫苗。她認為身為先進國的日本疫苗接種率超低，讓她感到很丟臉。

日本今年2月開始針對醫護人員施打疫苗，截至今天為止，約470萬名醫護當中完成第一劑疫苗施打者約8 成，完成第二劑疫苗施打者僅約半數。

日本政府目標7月底完成約3600萬名65歲以上長者施打疫苗的作業。完成第一劑疫苗施打的逾65歲長者僅216萬多人，占全體長者的6%；完成2劑疫苗施打的長者約17萬人，占比不到全體長者的0.5%。