白俄羅斯迫客機轉降歐美跳腳 俄羅斯酸西方虛偽

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃。(Getty Images)

白俄羅斯 迫客機轉降首都明斯克並逮捕異議記者，歐美痛批形同劫機，俄羅斯今天狠酸西方國家跳腳的反應很虛偽。

白俄羅斯當局攔截一架噴射客機並謊稱機上有炸彈，迫使瑞恩航空（Ryanair）的航班昨天降落在明斯克，隨後囚禁搭乘這架班機的異議記者，歐洲國家、美國 與北大西洋公約組織 （NATO）紛紛予以譴責。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在臉書發文說：「西方國家說這起發生在白俄羅斯空域的事件令人震驚，這種說法真是令人震驚。」

她說：「他們（西方國家）要麼應該對美國要求玻利維亞總統的班機降落在奧地利感到震驚，否則他們不應該對於其他國家的相同行為感到震驚。」

此外，白俄羅斯當局則堅稱，他們下令一架搭載異議分子的客機轉降合法，並指控西方國家牽扯政治因素的說法是毫無根據。

白俄羅斯下令愛爾蘭的瑞恩航空客機轉降，愛爾蘭形容這猶如「航空海盜」，西方國家領導人聲稱這是「國家恐怖主義之舉」，歐盟預料將加強制裁白俄羅斯。

白俄羅斯政府發言人葛雷茲（Anatoly Glaz）表示：「無庸置疑，我們執政當局採取的行動…完全符合既定的國際規範。」並指控西方國家把這項行動「政治化」。

他發表聲明說：「都是無的放矢的指控。」並指責西方國家偏頗以及揚言對白俄羅斯施加新制裁。

葛雷茲並說，造成這架瑞恩航空班機的旅客若干不便感到「遺憾」，「不過顧及航空安全的規定絕對是優先要務」。