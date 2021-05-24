白俄逼客機迫降逮人 瑞恩航空執行長批國家搞劫機

白俄羅斯當局昨天強迫瑞恩航空一架途經白俄的客機轉降首都明斯克，逮捕機上異議記者。瑞恩航空執行長歐萊瑞今天表示，據信當時有白俄祕密警察在場，簡直是國家支持的劫機。(美聯社)

白俄羅斯 當局昨天強迫瑞恩航空一架途經白俄的客機轉降首都明斯克，逮捕機上異議記者。瑞恩航空執行長歐萊瑞今天表示，據信當時有白俄祕密警察在場，簡直是國家支持的劫機。

愛爾蘭國家電視台報導，昨天瑞恩航空（Ryanair）一架從希臘雅典飛往立陶宛 首都維爾紐斯的班機，遭一架白俄戰機攔截後被迫改變航向，迫降明斯克，26歲的白俄反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）遭警方逮捕。

瑞恩航空執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）向愛爾蘭Newstalk電台表示：「白俄羅斯當局似乎是想要一名記者和他的同行友人下飛機。」

「我們認為有一些（白俄情治機構）國家安全委員會探員也在這個機場下了飛機。」

歐萊瑞說：「我想這是歐洲航空公司第一次發生這種事。這是國家支持的劫機，國家支持的海盜行為。」

普羅塔塞維奇的女友薩佩加（Sofia Sapega）是歐洲人文大學（European Humanities University）法律系的學生，校方表示，她也一起遭逮捕。歐洲人文大學1992年創辦於明斯克，但2004年遭白俄當局強迫遷校到鄰國立陶宛。

薩佩加是為了碩士論文口試要飛回立陶宛。歐洲人文大學發表聲明，要求白俄羅斯立即釋放薩佩加，表示她因為「毫無根據和捏造的指控」遭拘捕。

北大西洋公約組織 （NATO）一名官員表示，北約各國大使明天將針對白俄逼這架客機迫降明斯克一事進行討論。