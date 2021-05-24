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白俄空中攔機抓異議人士 歐洲批如同劫機

編譯李京倫／綜合報導
白俄羅斯當局23日強迫一架途經白俄的瑞安航空客機轉降首都明斯克，逮捕機上異議記者普羅塔塞維奇。圖為普羅塔塞維奇（左二）2017年在明斯克被捕的資料照。（美聯社）
白俄羅斯當局23日強迫一架途經白俄的瑞安航空客機轉降首都明斯克，逮捕機上異議記者普羅塔塞維奇。圖為普羅塔塞維奇（左二）2017年在明斯克被捕的資料照。（美聯社）

白俄羅斯當局23日強迫一架途經白俄的瑞安航空客機轉降首都明斯克，逮捕機上一名異議記者。歐美紛紛譴責白俄此舉，部分歐洲國家領袖直指這等同劫機，考慮再對白俄制裁。

這架飛機當時從希臘首都雅典飛往立陶宛首都維爾努斯。在飛機只剩幾分鐘就要脫離白俄空域、進入立陶宛領空時，機組員接獲白俄航管命令要飛機掉頭，理由是機上恐有炸彈。儘管當時飛機比較接近維爾努斯，但一架白俄米格-29戰機緊急升空，伴飛這架波音737-800客機轉降明斯克。

白俄反對派稱機上有炸彈只是託辭，真正原因是要逮捕機上26歲異議記者普羅塔塞維奇。

BBC報導，目擊者說，普羅塔塞維奇「害怕至極」，告訴其他乘客他會被判死刑，乘客陸續下機後，普羅塔塞維奇隨即被警察帶走。白俄國營媒體報導，白俄強人總統魯卡申柯親自下令逼迫飛機轉降。

班機轉降明斯克後停留約6小時，才人機平安飛抵維爾努斯。白俄執法單位事後稱機上未發現炸彈，還說會對機上有炸彈的謊報展開刑案調查。

紐約時報指出，許多魯卡申柯的政敵把流亡立陶宛與波蘭當避風港，但這起事件凸顯連搭機在天上，白俄當局都有辦法逮人。

1994年起掌權的魯卡申柯，去年總統大選自稱壓倒性勝選連任後就鎮壓異議人士，大部分反對派人士如今不是流亡就是下獄。

一些歐洲航空公司客機已繞開白俄空域。立陶宛宣布，25日起所有進出立陶宛機場的飛機，不准飛過白俄空域，並建議公民避免前往白俄，已在白俄者應盡速離開。

美國國務卿布林肯說：「我們強烈譴責魯卡申柯政權強令民航機轉降、逮捕記者的驚人與無恥之舉。我們要求展開國際調查，並協同盟邦採取下一步作為。」

歐盟執委會主席范德賴恩稱這起事件「全然無法接受」。希臘外交部稱此事為「國家劫機」，波蘭總理莫拉維茨奇更說這是「國家所為的恐怖主義」。

路透報導，歐盟研議的制裁包括禁止歐盟飛機飛過白俄領空、禁止國營白俄羅斯航空飛機降落在歐盟各國機場等。

歐盟去年已就「暴力鎮壓、威嚇和平示威者與記者及異議人士」，制裁魯卡申柯等白俄官員，包括禁止進入歐盟和凍結資產等。

歐盟 立陶宛 機場

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