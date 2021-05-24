海珊垮台後 伊拉克1500億石油收益遭私吞外流

伊拉克前總統海珊。(路透)

伊拉克總統沙雷今天表示，海珊（Saddam Hussein）2003年垮台後，國家有1500億美元的石油 收益遭私渡境外，為此他提出一項法律，以期對抗猖獗的貪瀆。

沙雷（Barham Saleh）向國會提出一項對抗貪腐、拿回遭竊款項、向犯罪者究責的法律草案，呼籲國會「通過這項重要的法案，以遏阻折磨我們偉大國家的這類不法氾濫」。

沙雷說：「2003年以來靠石油賺到的近1兆美元裡，約有1500億美元遭私渡出伊拉克」，呼籲與他國政府以及國際組織合作來追回款項。

國際透明組織（Transparency International）把伊拉克排在「清廉印象指數 」（Corruption Perceptions Index）的倒數21名。

貪腐猖獗是2019年至2020年6月伊拉克爆發多起示威的導火線之一。

沙雷指出，困擾伊拉克多年的暴力與恐怖主義，已與在地的貪瀆緊密糾結。這次的肅貪法案鎖定伊拉克新政權2004年建立後，政府內部與國營企業局長級以上的高官。

根據這項法律草案，50萬美元以上的交易及銀行帳戶會受嚴格檢視，尤其是超過100萬美元的交易，而通過貪污獲得的合約或投資 會被撤銷。

但安全與政治學專家拉吉夫（Fadel Abo Ragheef）不看好法律能在國會通過，因為各黨派都是貪瀆下的既得利益者，各黨派在公開場合會支持立法，私底下肯定極盡杯葛之能事。

一名伊拉克的銀行消息人士透露，遭政治人物偷渡出國的款項就達600億美元，大多是透過黎巴嫩。