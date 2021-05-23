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日本重症1304人創新高 沖繩新增病例平周日紀錄

中央社東京23日綜合外電報導
日本境內新冠疫情延燒，到今天為止重症患者共1304人，再創歷史新高紀錄。 (Getty Images)
日本境內新冠疫情延燒，到今天為止重症患者共1304人，再創歷史新高紀錄。 (Getty Images)

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，到今天為止重症患者共1304人，再創歷史新高紀錄；今天開始實施「緊急事態宣言」的沖繩縣新增156例確診病例，追平周日紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省表示，全境截至今天為止，需要使用人工呼吸器及在加護病房接受治療的重症患者共1304人，較昨天增加一人，連續3天創歷史新高。

東京都今天新增535例確診病例，較上周日減少7例，連續10天低於上周同天（例如本周日低於上周日）。東京都至今累計病例數15萬6785例，重症患者較昨天減少1人，總數61人。

大阪府今天新增確診病例減少到274例，繼3月29日以來時隔55天再度出現單日新增低於300例；大阪府至今累計病例數9萬7738例，包括2128例死亡病例。

琉球新報報導，從今天起被納入「緊急事態宣言」對象地區的沖繩縣，新增156例確診病例，雖然相較22日創新高的231例來得減少，但如果以周日公布病例數來看，則跟2020年8月9日並列周日最高紀錄，也較上周日78例倍增。

沖繩縣至今累計病例數1萬5081例，專用病床使用比率已高達95.2%。

沖繩縣從去年疫情爆發以來，到今年4月6日累計病例才破一萬例；沒想到最近一個半月累計病例數就逾5000例，特別是上周有3天單日新增逾200例，呈現前所未見的增長速度。

疫情持續嚴峻的北海道今天新增605例確診病例及11例死亡病例，單日新增確診病例數已連3天超越東京都；至今累計病例數達3萬4581例，包括1001例死亡病例。富山縣今天新增64例確診病例，創歷史新高紀錄。

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