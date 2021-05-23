我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白俄羅斯下令客機轉向 落地後逮捕機上反對派人士

總統總理分不清？傳拜登誤稱文在寅「總理」

BBC記者騙黛妃受訪 前總監辭英國國家美術館館長

中央社倫敦22日綜合外電報導
圖為英國國家美術館。(美聯社)
圖為英國國家美術館。(美聯社)

英國廣播公司（BBC）在黛安娜王妃生前所做重磅專訪，經證實是記者巴席爾以欺騙方式取得獨家機會，BBC前總監霍爾遭批未能查明真相，因此在今天辭去英國國家美術館長一職。

法新社報導，一項獨立調查的結果20日出爐，證實巴席爾（Martin Bashir）1995年設計了黛安娜王妃，讓她接受BBC的電視專訪，並揭露她和查爾斯王子（Prince Charles ）婚姻陷入困境的秘辛。

霍爾（Tony Hall）曾受命對那次專訪做初步調查，之後被任命為BBC總監。他表示，已在今天辭去英國國家美術館（National Gallery）館長的職務。

他透過倫敦這家全球知名的美術館發表聲明說：「如同我兩天前說的一樣，我對25年前發生的事深表遺憾，而我認為領導就意味要負責。」

「我一直有強烈的公共服務意識，但很明顯的，我若繼續擔任目前的職務，將令這個我深深掛心的機構困擾。」

負責調查此事的退休資深法官戴森（Lord Dyson）表示，巴席爾偽造銀行的對帳單，謊稱親近黛安娜王妃的人收了錢，為國安單位監視她。

巴席爾之後也把東西給黛安娜王妃的弟弟史賓塞（Charles Spencer）看，成功說服史賓塞安排他與黛安娜王妃會面，並以此獲取她的信任。

巴席爾究竟是如何說服黛安娜王妃，讓她願意於1995年11月在BBC的節目中直言不諱，原本一直是人們心中的疑問。這個節目當時吸引2280萬人收看，創下紀錄，也贏得一系列電視大獎。

黛安娜王妃在那個節目中說出經典名句「三個人的婚姻太擁擠」，並坦承外遇。她所說三個人是指她自己、查爾斯王子，以及查爾斯王子的長期情婦、現已成為他妻子的卡蜜拉（Camilla Parker-Bowles）。

在那次專訪前，現年58歲的巴席爾鮮為人知，但之後在美國的電視新聞圈大展鴻圖，並曾採訪過已故流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）等名人。

黛安娜王妃 美術館 英國

上一則

伊朗輪流停電 官方：因為天熱、缺水、加密貨幣挖礦

下一則

杜特蒂任期邁入最後一年 南海議題選擇守勢

延伸閱讀

與家人決裂？哈利爆料過頭 惹火查理 威廉不為所動

與家人決裂？哈利爆料過頭 惹火查理 威廉不為所動
「英國王室最美成員」戀上大32歲富翁 網友譏：為了錢

「英國王室最美成員」戀上大32歲富翁 網友譏：為了錢
哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺
記者「詐欺手段」訪到黛妃 BBC為1995年專訪道歉

記者「詐欺手段」訪到黛妃 BBC為1995年專訪道歉

熱門新聞

「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

2021-05-17 00:45
一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

2021-05-21 10:49
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29
FT報導，日本多家銀行近來湧入許多退休人士上門詢問，他們收到美國拜登政府的紓困支票，不知能否兌現。 路透

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

2021-05-20 09:02
印度加爾各答民眾排隊等候接種新冠疫苗。（路透）

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

2021-05-17 09:04
哈利王子再度以受訪者的身分，與歐普拉侃侃而談內心的創傷。(美聯社)

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

2021-05-21 21:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害
華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
候鳥式養老 退休族新風潮

候鳥式養老 退休族新風潮
英最新研究：輝瑞和AZ疫苗對印度變種病毒防護力高

英最新研究：輝瑞和AZ疫苗對印度變種病毒防護力高
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」