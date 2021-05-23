東京奧運倒數61天 日本高官支持舉辦

東京奧運開幕倒數61天，儘管民調顯示大多數日本民眾反對在新型冠狀病毒疫情蔓延下舉辦，但日本政府發言人加藤勝信23日在媒體發言顯示政府不改支持東奧舉辦的方針。(中央社)

東京奧運 開幕倒數61天，儘管民意調查顯示多數日本 人反對在新型冠狀病毒疫情 蔓延下舉辦，但日本政府發言人加藤勝信今天發言顯示政府不改支持東奧舉辦的方針。

日本時事通信社報導，有關東奧是否於今年夏天舉辦，內閣官房長官加藤勝信今天上日本放送協會（NHK）的節目時表示，會徹底控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，早日推動疫苗接種，讓人民更加安心。

言下之意是支持東京奧運如期舉辦。

同一節目的來賓、日本政府防疫分科會成員、東邦大學教授館田一博說，如果東京是在發布「緊急事態宣言」的情況下，實在很難舉辦奧運。

日本數位改革擔當大臣平井卓也今天上富士電視台節目時表示，如果能守護好人民的性命與健康，日本將成為首創在疫情蔓延全球的情況下舉辦奧運的國家。

日本放送協會報導，最大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男今天在該黨富山縣黨部大會視訊會議上致詞表示，如果舉辦東奧，若醫療體制被東奧占據，或許能拯救的性命變得無法保命，政府若是以守護人民的性命為第一考量，東奧不得不延期或取消。

東奧如果舉辦，軟體銀行集團創辦人孫正義今天在推特（Twitter）發文寫道：「若考慮到失去的生命、國內生產毛額（GDP）的降低、人民的忍耐，我認為損失會更大。」

原訂去年夏天舉辦的東京奧運暨帕運受到疫情影響延長一年，預定今年7月23日開幕，8月8日閉幕。帕運8月24日開幕，9月5日閉幕。