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英相強生否認曾把群體免疫當抗疫策略 前幕僚批扯謊

中央社倫敦23日綜合外電報導
英國首相強生宣稱在疫情之初，群體免疫並非政府策略，但前資深幕僚康明茲在會前指控強生說謊。(美聯社)
英國首相強生宣稱在疫情之初，群體免疫並非政府策略，但前資深幕僚康明茲在會前指控強生說謊。(美聯社)

英國首相強生宣稱在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情之初，群體免疫並非政府策略。現在下議院即將就國家抗疫措施舉行聽證會，前資深幕僚康明茲在會前指控強生說謊。

法新社報導，康明茲（Dominic Cummings）預計26 日向下議院衛生與科學專責委員會作證，他已暗示自己掌握關鍵文件，將披露政府在2020年初疫情剛到英國時的應對方式。

康明茲在去年底遭到開除，最近與唐寧街首相府針鋒相對。首相府指控他洩露內部對話與文件給媒體。

康明茲推文稱，英國政府最初有意把新型冠狀病毒當成流感看待，試圖藉由建立自然抵抗力，來實現群體免疫（herd immunity）策略。但強生（Boris Johnson ）否認這曾是官方計畫。

康明茲昨晚推文：「首相府決定說謊…說謊既愚蠢又極不道德。」

他表示，在2020年9月前達成群體免疫，「確實曾是官方計畫」。

康明茲也說，最初的群體免疫策略在2020年3月第一次封城前的兩週就被拋棄，是「整起災難的根本問題」。

他寫道：「如果我們做好正確準備，讓能幹的人來負責，我們可能可以避免第一次封城，『肯定』不需要第二和第三次封城。」

政府首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）2021年3月曾暗示群體免疫是目標之一，但衛生大臣韓考克（Matt Hancock）兩天後說，群體免疫並非「目標或策略」。

康明茲警告，他在26日出席聽證會前，就會把「COVID決策關鍵歷史文件」交給下議院委員會。

康明茲受官方機密法（Official Secrets Act）約束，公布機密文件的能力受限。

封城 英國 疫情

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