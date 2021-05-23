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東南亞加強查稅 向跨國企業下手以充實國庫

編譯黃嘉洵／綜合外電
東南亞稅務機關正加快調查腳步，並對企業施加更嚴格的稅賦規定，例如縮短企業申報期限。路透
東南亞稅務機關正加快調查腳步，並對企業施加更嚴格的稅賦規定，例如縮短企業申報期限。路透

為了填補疫情對經濟衝擊所造成的龐大預算缺口，東南亞各國正發動一波增加企業稅收的行動，當地的跨國企業將首當時其衝。

日經亞洲報導，稅務機關正加快調查腳步，並對企業實施更嚴格的規定，例如縮短企業繳交稅務文件的期限。

這項趨勢應該會使在當地缺乏足夠本國員工處理稅務問題的跨國企業感到驚慌，因為這些公司容易成為當局加強查稅的目標。

多家在馬來西亞與泰國營運的日本企業，大約在2021年初開始接獲當地稅務機關的要求，要業者提供過去數年來有關其業務往來的文件。

全球稅務審計業者Deloitte駐東南亞的辦公室收到來自日本企業的諮詢案件，較新冠肺炎疫情爆發前增加近兩倍。

Deloitte駐新加坡東南亞日本移轉訂價主管五十嵐淳（Jun Igarashi，音譯）表示，這個地區的國家正在加強對移轉訂價課稅的調查，重點放在是日本企業總公司與其在當地分公司（或子公司）進行交易的價格。

例如，當一家東南亞日企將特定商品銷往日本總公司的價格，遠低於賣給其他公司的價格時，一旦當地稅務機關認定其中的價差實際上轉移獲利，就會另行課稅。

在2020與2021年，越南與馬來西亞修訂了移轉訂價規則，以提高這類交易的稅收。政府開始縮短繳交稅務文件的期限，要求企業納稅人在新限制內提交移轉訂價文件。

日本 東南亞 疫情

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