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不甩美國制裁 葉門青年運動回嗆擴大攻擊

中央社／杜拜23日綜合外電報導

伊朗結盟的葉門叛軍組織「青年運動」（Houthi）領導人胡提，今天駁斥美國對其軍官的制裁，並威脅可能擴大攻擊「侵略國」。先前，華盛頓敦促「青年運動」嚴肅看待和平談判。

美國20日制裁兩名「青年運動」軍官，他們發動攻勢試圖攻占葉門馬里卜省（Marib），不理會美國特使呼籲緩和緊張局勢並極力要求達成停火協議。

「青年運動」已經和沙烏地阿拉伯領導的軍事聯盟戰鬥6年多，這場戰爭造成數萬民眾喪生，並把葉門推向饑荒邊緣。

「青年運動」革命委員會主席胡提（Mohammed Ali al-Houthi）發推文表示：「制裁嚇不倒聖戰士。如果他們繼續封鎖和侵略，（我們）可能會攻擊侵略國一些意想不到的地點。」

沙烏地阿拉伯3月倡議葉門全國停火協議，包括重新開放通往「青年運動」控制地區的空中和海上聯繫後，「青年運動」持續對沙烏地阿拉伯發動跨境攻擊，並且進攻葉門富饒石油的馬里卜省。

但是「青年運動」堅持在任何停火談判前，必須取消葉門商業和援助進口的主要入口荷台達（Hodeidah）港及沙那（Sanaa）機場的限制。

「青年運動」在2015年3月將國際承認的葉門政府從首都沙那（Sanaa）趕下台後，沙烏地阿拉伯領導的聯盟介入葉門，這場衝突普遍被視為沙烏地阿拉伯和伊朗兩強之間的代理人戰爭。

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