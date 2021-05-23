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1張圖：全美確診3310萬 48.9%民眾已打1劑疫苗

日本大規模疫苗中心將開打 東京大阪長者先接種

中央社／東京23日綜合外電報導

為因應境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，日本政府開設兩處大規模疫苗接種中心，明天將同步於東京都及大阪府開打，首批施打對象是部分居住東京及大阪的65歲以上高齡者。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府在東京都及大阪府開設兩處大規模疫苗接種中心，將同步在明天上午啟動疫苗施打作業，防衛副大臣中山泰秀今天前往大阪接種中心會場、大阪市的府立國際會議場視察相關作業準備狀況，表示將努力讓接種工作順利進行。

日本疫苗接種率在先進國家吊車尾，日本政府為加速境內疫苗施打進度，在東京都及大阪府各開設一處大規模疫苗接種中心，由自衛隊負責相關工作。

東京都與大阪府的大規模疫苗接種中心，將使用本月21日剛獲日本政府批准的美國莫德納（Moderna）疫苗；從本月24日到31日，大阪已接受2萬4500件預約、東京也接受4萬9000件預約，雙雙額滿。

中山視察後受訪說，確認接種工作已做好萬全準備，政府會善用截至目前累積的經驗，全力完成疫苗施打工作。

本月17日起接受預約的對象，是住在東京都內23區及大阪市的65歲以上高齡者，目前都已預約額滿。這兩處大規模疫苗接種中心將從明天起擴大接受預約對象，包括東京都全域及大阪府全域居民，都可透過網路進行預約。

另外，共同社自行調查日本各地方政府得知，在47 個都道府縣及20個政令指定都市中，至少有包括埼玉縣、京都府及名古屋市等28地，將自行設置或檢討自行設置大規模疫苗接種中，且其中9成使用的疫苗都是莫德納。

疫苗 東京 日本

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