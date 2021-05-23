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長賜號遭求償、扣留案 埃及法院23日宣判

編譯林奕榮／綜合外電
長賜號遭扣留及求償的訴訟案，埃及法院將在23日判決。 路透
長賜號遭扣留及求償的訴訟案，埃及法院將在23日判決。 路透

長榮海運「長賜號」擱淺導致蘇伊士運河堵塞，引發海運市場大亂，蘇伊士運河管理局（SCA）提告，向船東日本正榮汽船（Shoei Kisen Kaisha）求償，埃及法院將在23日宣判。

SCA要求正榮汽船賠償擱淺導致的通行費損失、救援作業造成的河道損毀，以及設備和勞工的費用；SCA原先求償9.16億美元，後來降為6億美元，但承保長賜號的大英船東責任互保協會仍主張求償金額過高。

長賜號脫困後遭埃及法院下令扣留，目前仍停泊在蘇伊士運河大苦湖，正榮汽船已提出抗告，法院也將在23日宣判。

正榮汽船的律師團22日表示，長賜號擱淺是蘇伊士運河管理局的疏失；埃及伊斯梅利亞經濟法院（Ismailia Economic Court）的上訴法庭22日針對長賜號扣留上訴案舉行聽證會，正榮汽船的律師團主張，SCA在天候不佳的情況下仍允許長賜號進入運河，已有疏失。

律師團成員阿布阿里（Ahmed Abu Ali）指出，紀錄顯示，長賜號擱淺之前，SCA的引水人和控制中心對於是否應允許長賜號進入運河已產生歧見；此外，當時SCA應至少派遣兩艘符合長賜號尺寸的拖船隨行，「但SCA並未這麼做」。

正榮汽船律師團也主張，扣留長賜輪有法律上的瑕疵，且讓船隻脫困並非「在適當法律意義上的救援行動」，這代表SCA不得據此賠償。

阿布阿里表示：「根據運輸合約，這是管理局的義務之一。」他並表示，正榮汽船將針對船隻遭扣留的相關損失，初步求償10萬美元。

蘇伊士運河 長榮 勞工

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