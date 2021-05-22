伊莉莎白艦將赴亞洲 英女王登艦視察 胸針藏感人故事

女王的胸針是菲立普親王在1966年贈送給她的禮物。（路透）

英國 伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）航空母艦將率領皇家海軍艦隊展開首次作戰航程，前往亞洲海域，伊莉莎白女王（Queen Elizabeth）今天登艦視察。

95歲的女王今天登上停泊在英格蘭南部朴茨茅斯（Portsmouth）海軍基地的伊莉莎白女王號視察。7年前，女王偕同上月辭世的夫婿菲立普親王 （Prince Philip）為這艘航艦命名為伊莉莎白女王號。

女王訪問該艦，並配戴已故菲立普親王（Prince Philip）贈送給她的的聖甲蟲造型胸針（Scarab Brooch）。

排水量6萬5000噸的伊莉莎白女王號，配備10架英國F-35B戰機，以及10架美國 F-35戰機；艦上1700多名官兵中，包括250名美國陸戰隊隊員。

伊莉莎白女王號在未來28周、長達2萬6000海里航程中，將率領驅逐艦、巡防艦，以及補給艦各兩艘，以及1艘潛艦。美軍1艘驅逐艦和荷蘭海軍1艘巡防艦也將與這個航艦打擊群隨行。

伊莉莎白女王號航艦打擊群將穿越爭議性的南海水域，以航向菲律賓海，同時將在印度和新加坡等地停泊。

英國首相強生（Boris Johnson）曾表示，出動伊莉莎白女王號航艦，有助於投射英國對民主和法治的信念等軟實力。