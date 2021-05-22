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誹謗現代醫學 印度醫學學會促政府起訴瑜伽大師

中央社新德里22日電
印度瑜伽大師蘭德福（Ramdev）最近發表言論誹謗科學和醫學，並販售未經合法核准的抗新冠肺炎藥物。(Getty Images)
印度瑜伽大師蘭德福（Ramdev）最近發表言論誹謗科學和醫學，並販售未經合法核准的抗新冠肺炎藥物。(Getty Images)

印度醫學學會今天發表聲明，對印度瑜伽大師蘭德福（Ramdev）最近發表言論誹謗科學和醫學，並販售未經合法核准的抗新冠肺炎藥物，敦促政府對藍德福採取法律行動。

印度自從新冠肺炎疫情去年3月爆發以來，經常出現主打印度教至上民族主義的印度人民黨領袖及印度教大師，對外宣揚喝牛尿可對抗病毒。

去年在未經藥物監管機關核准，就擅自推出聲稱可對抗新冠肺炎草藥的瑜伽大師蘭德福，仗著與執政的印度人民黨及總理莫迪的友好關係，最近發言批評現代科學醫學，終於引起印度醫界憤怒。

印度醫學學會（The Indian Medical Association ，IMA）今天發表聲明，敦促印度衛生與家庭福利部應根據流行疾病法，對蘭德福在第二波新冠肺炎來襲期間發表「愚昧無知」言論以反對「對抗療法」（allopathy）和誹謗現代科學醫學，從而誤導民眾的行為，採取法律行動。

印度社群媒體最近流傳蘭德福的公開談話影片，批評醫生採用獲醫藥監管機構印度藥品管制總局（DCGI）批准使用的瑞德西韋（Remdesivir）、法匹拉韋（Favipiravir）等藥物對抗感染新冠肺炎所引起的發燒等症狀是「可笑的」，不能成功治療新冠肺炎患者。

在這支影片中，蘭德福指控這種「對抗療法」是一種「愚蠢且失敗的科學」，「成千上萬的人因為吃下對抗療法藥物而死亡」。

印度醫學學會的聲明指出，蘭德福在推廣自己公司推出、聲稱可治療新冠肺炎的藥物時，還在衛福部長瓦德漢（Harsh Vardhan）面前指醫生都是「謀殺者」。

印度醫學學會的聲明指控，蘭德福上述對現代科學醫學的批評，是在廣大群眾中製造恐懼和沮喪，「以便出售他非法和未經批准的所謂藥物，犧牲整體公眾利益來賺錢」。

這份聲明強調，蘭德福對現代醫學做出虛假主張，以便出售非法和未經批准藥物，挑戰了印度藥品管制總局，而印度藥品管制總局的負責人就是衛福部長；並敦促衛福部根據流行疾病法對蘭德福採取法律行動，因為他的言論誤導民眾拒絕現代醫學治療而造成生命危險，對印度文盲社會和窮人構成威脅。

印度醫學學會表示，瓦德漢身為現代醫學與對抗療法的碩士與研究生，也是衛福部長，不是接受藍德福對現代醫學的挑戰與指責，就是應大膽面對且對藍德福採取法律行動。如果瓦德漢拒絕對藍德福採取行動，印度醫學學會將被迫訴諸民主鬥爭手段，把真相傳播給大眾，並敲開司法部門的大門以尋求正義。

聲明還說，當藍德福和他的同僚染病時，都一直接受現代醫學治療，這是眾所周知的事實。

印度 新冠肺炎 社群媒體

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