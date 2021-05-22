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CNN：台怪中阻疫苗 但尚有3原因造成困境

拉美染疫不治破百萬 墨西哥將獲400萬劑AZ疫苗

中央社／墨西哥市21日綜合外電報導
墨西哥高層官員指出，墨西哥將在下週末前收到大約400萬劑AZ疫苗，可協助拉美地區更迅速對抗疫情。 路透
墨西哥高層官員指出，墨西哥將在下週末前收到大約400萬劑AZ疫苗，可協助拉美地區更迅速對抗疫情。 路透

拉丁美洲及加勒比海地區的COVID-19死亡數今天累計破100萬人。墨西哥高層官員指出，墨西哥將在下週末前收到大約400萬劑AZ疫苗，可協助拉美地區更迅速對抗疫情。

路透報導，這位官員指出，昨晚從美國空運送抵墨西哥的大約130萬劑英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，是這400萬劑中的第一批。

但這名官員與另一位政府消息人士說，這些疫苗是源自製造有效成分的阿根廷，原料是先送到美國裝瓶，再運抵墨西哥。

這項用於拉美地區的疫苗製造協議，是由阿斯特捷利康公司、阿根廷與墨西哥簽署。

拉丁美洲及加勒比海地區疫情惡化，根據路透統計，此區的染疫死亡病例今天累計破100萬人，人均死亡率為全球最高，各國目前仍沒有足夠的疫苗來對抗居高不下的感染率。

根據5月的平均數據，全球31%的染疫死亡病例出現在拉美及加勒比海地區，但此區人口僅占全球8.4%。

由於墨西哥的裝瓶工廠在籌備時遭遇困難，拉美的疫苗生產計畫延遲了數個月，因此阿根廷將一些原料運至美國處理。

墨西哥的阿斯特捷利康工廠產能全開時，今年預計可提供約1億5000萬劑疫苗，將有助於緩解壓力。

另一方面，墨西哥已要求美國釋出庫存中的數百萬劑AZ疫苗。AZ疫苗在美國尚未獲得批准使用。

由於各藥廠承諾交付的疫苗延遲運抵，墨西哥的接種計畫起步緩慢，但最近幾週已加快施打。

疫苗 墨西哥 美國

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