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美中角力間成夾心 專家：南韓實際已向美靠攏

中央社／首爾22日專電
一直以來在美中角力間當夾心餅乾的南韓政府雖在聲明中避提中國，但有專家指出，南韓實際上已向美國靠攏。 美聯社
一直以來在美中角力間當夾心餅乾的南韓政府雖在聲明中避提中國，但有專家指出，南韓實際上已向美國靠攏。 美聯社

韓美峰會後發布共同聲明的內容包括台海議題，遭中國官媒批評「干涉內政」。一直以來在美中角力間當夾心餅乾的南韓政府雖在聲明中避提中國，但有專家指出，南韓實際上已向美國靠攏。

南韓總統文在寅訪美，在當地時間21日下午與美國總統拜登進行共3個多小時的會談，會後聲明涵蓋台灣議題。面對媒體詢問是否在台海問題上受美方施壓，文在寅澄清並未受到壓迫，只是雙方都同意維持台灣海峽和平與穩定的重要性，考量兩岸的特殊性，韓美雙方將在此議題上更密切合作。

韓媒將這次共同聲明文字對照美日共同聲明，指出就台海議題文字幾乎如出一轍，但相較美日共同聲明直接提及會中討論中國行徑對印太地區的影響，韓美共同聲明中則未直接提及中國。

不過，聲明觸及議題仍挑動中方敏感神經。韓聯社引述中國官媒環球網今天報導，韓美共同聲明特別提及台灣及南海問題，批評此舉為「干涉中國內政」；鳳凰網等中媒則將焦點放在韓美導彈方針中對韓開發導彈限制解除，以及韓美將透過外交方式解決北韓非核化等朝鮮半島問題。

南韓在1979年為自美取得導彈技術，與美國簽訂韓美導彈方針，對南韓製造導彈的射程及重量等都有所限制，文在寅在這次峰會後宣布這項方針的限制完全解除。

朝鮮日報、東亞日報等韓媒指出，方針作廢不只代表南韓完全拿回導彈自主權、強化國防能力，也代表南韓將能製造射程達中國的導彈，成為美方牽制中國的一環。

韓聯社在韓美峰會前不久引述「華盛頓郵報」報導，熟悉南韓事務的倫敦國王學院（King's College London）副教授巴奇可帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）的說法指出，美國與印度、日本、澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）在拜登主導下不只關注軍事安全，還包括疫苗開發供給、氣候變遷、新興技術開發等南韓關心的議題。

加上以南韓角度來看，拜登上任後在防衛費分擔問題及對北韓態度上較前總統川普友善且穩定，都是吸引南韓合作的誘因。

巴奇可帕爾多表示，「南韓對中國的關心正逐漸降低」，南韓雖受與中國的經濟關係牽制，但因薩德（THAAD，終端高空防禦系統）引發的經濟報復及泡菜起源爭論等齟齬，已讓南韓對中國的認知逐漸惡化。

巴奇可帕爾多指出，南韓雖然在官方說法上可能持續拒絕加入四方安全對話，但現在比起名義上的加入，拜登政府對於像南韓這種夾在美中之間的國家，更注重實際合作。拜登在這次會後就此議題也強調，韓美同盟並不侷限於朝鮮半島，在處理其他國際問題上也會持續合作。

實際上，從這次峰會前的韓美商務圓桌會議也能一窺雙方合作意志。三星、SK海力士等南韓企業宣布將在美國投資共394億美元，美國杜邦也宣布將在南韓設立研發中心等，就雙方共同關切的半導體、電動車等未來產業進一步合作。

白宮發言人莎奇（Jen Paski）在會後被媒體問及，韓日與中國經濟關係緊密，美國在此狀況下該如何與韓日合作。莎奇回覆，拜登上任後最優先與日本及南韓進行雙方峰會，就是為表達對兩國夥伴關係的重視；美方理解韓美雙方就美中關係看法可能有所異同，但最重要的還是雙方是否有可以締結夥伴關係的空間。

南韓 中國 美國

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