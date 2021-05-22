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越南業者推赴美打疫苗行程 噱頭有餘可行性未知

中央社／河內22日專電
圖為新冠疫苗示意圖。美聯社
圖為新冠疫苗示意圖。美聯社

越南有旅行社抓住民眾想打COVID-19疫苗心理，計畫推出赴美國接種疫苗行程，總費用恐高達1.7億越南盾（約7376美元），但在越南防疫境管下，能否順利回家也是個問題。

全球疫苗短缺、分配不均問題引發熱議之際，最近有一些越南的旅行社陸續規劃、發布到美國接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫苗的行程。由於噱頭十足，儘管第一筆生意都還沒真的做成，就攻占媒體版面。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，位在胡志明市的紅玉河Travel旅行社17日公布赴美國接種疫苗的旅遊行程。旅行社人員黎文智（Le Van Tri）表示，產品受眾是短期造訪、探親及想施打美國疫苗的高收入遊客。

報導指出，短短8天的行程要價4499萬越南盾，包括從胡志明市到美國城市的單程機票、三星級飯店、接種一劑嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，由導遊幫忙預訂並陪旅客施打。

Fiditour旅行社也計劃推出赴美國施打疫苗的旅遊行程。這家公司的經理寶秋（Bao Thu）表示，公司正仔細研究並與合作夥伴討論中，以確保申請簽證的可行性並確保旅客回程無虞，行程相關細節有望5月底發布。

Fiditour的謹慎態度讓許多想到美國打疫苗的旅客投以關注。由於全球疫情持續延燒中，越南仍未重啟入境商業航班，目前只接受特定商務旅客搭乘特定包機進入越南，因此旅客的回程票是一個大問題。

黎文智補充說明，回程費用要包括入境手續辦理、21天防疫旅館費用、篩檢費、機票等，之所以沒有公布回程，因為回程費用是波動的。他說，若加上回程，總費用可能達1.7億越南盾。

越南旅遊協會常務副會長武世平（Vu The Binh）表示，目前不禁止業者規劃與推出這一行程，但旅客返回越南時仍要按規定隔離。且越南尚未採用「疫苗護照」措施，旅行社須向旅客說明現行規定及越南是否認可美國疫苗。

報導指出，目前，美國德州（Texas）已有數以萬計來自墨西哥和一些其他國家的旅客前往接種疫苗。一些泰國旅行社5月初也已推出赴美接種疫苗的行程，價格介於2400美元至6400美元。

越南 疫苗 美國

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