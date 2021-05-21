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IMF籲實施500億美元計畫 助全球民眾接種疫苗

中央社新德里21日專電

國際貨幣基金（IMF）今天呼籲實施一項500億美元的支出計畫，在今年年底為全球至少40%人口接種疫苗，以及到2022年上半年為全球至少60%人口接種疫苗，幫助世界擺脫疫情。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）及首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）等人撰寫的「終結2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行」提案於今天發表。

提案指出，若沒有結束這場健康危機就無法永遠結束全球經濟危機。在分析對抗新冠肺炎大流行的多個方面後提出一項計畫，透過以全球為範圍的前期融資、前期疫苗捐贈及投資等，在2021年底為全球至少40%人口接種疫苗，以及到2022年上半年為全球至少60%人口接種疫苗。

IMF這項計畫總成本約500億美元，其中包括捐款、各國中央政府資源投入及優惠融資。

提案預估，在透過接種疫苗阻止新冠肺炎疫情蔓延後，預計可為全球帶來9兆美元的經濟利益。

不過，新德里電視台（NDTV）引述這份提案指出，包括獲准生產AZ疫苗和諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗的印度血清研究所（Serum Institute of India）等多家疫苗製造商，已經歷了疫苗交貨的嚴重延誤。

由於印度第二波新冠肺炎疫情來勢洶洶，讓原本觀望的許多印度民眾紛紛登記接種疫苗，導致印度各地出現疫苗庫存不足現象。

IMF的提案說，印度推遲了大部分新冠肺炎疫苗出口，優先安排為國內民眾接種，這樣的延誤對開發中國家產生不同程度的影響。

IMF提到，如印度血清研究所與COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽署供應疫苗的合約，但現在出現原材料持續短缺和出口限制，這將影響91個開發中國家40億人獲得疫苗的機會。

儘管印度中央政府先前對國際做出提供疫苗的承諾，但在第二波新冠肺炎疫情惡化及各地出現疫苗短缺現象後，印度中央政府決定加快國內疫苗接種步伐，以對抗第二波新冠肺炎疫情，因而禁止出口疫苗。

印度血清研究所稍後也表示，將到年底重啟新冠肺炎疫苗出口。

疫苗 印度 新冠肺炎

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