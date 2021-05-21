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越南月內冒出近2千本土病例 再增2變種病毒株

中央社河內21日專電
圖為在河內市一家醫院，一名男子接種AZ疫苗。Getty Images
圖為在河內市一家醫院，一名男子接種AZ疫苗。Getty Images

越南新一波本土疫情爆發迄今尚未滿一個月，累計本土確診病例已近2000 例。此外，位於河內市的中央熱帶病醫院在基因定序越南的染疫個案後，新發現兩種COVID-19變種病毒株。

越南4月下旬再度出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土疫情，短短不到一個月時間，確診總數快速上攀。截至發稿，根據越南衛生部統計，新一波疫情已蔓延30省市、共1893人染疫。

越南國營廣播電台越南之聲（VOV）報導，中央熱帶病醫院（National Hospital for Tropical Diseases）微生物和分子生物學科長文庭壯（Van Dinh Trang）表示，越南新發現的兩種變種病毒株分別是B.1.222、B.1.619，和之前已在越南現蹤的另外5種COVID-19病毒株都不一樣。

報導指出，B.1.222變種病毒株從一名來自烏克蘭專家的口咽檢體中驗出；一名印度專家在入境越南後被檢出B.1.619變種病毒株。

報導指出，目前有11個國家已經出現B.1.222變種病毒株，其中主要在英國，尤其是蘇格蘭。文庭壯說，B.1.222的「棘蛋白」（Spike Protein）有許多與印度變種病毒B.1.617.2不一樣的突變。

此外，許多國家也已通報發現B.1.619變種病毒株，B.1.619有可能是源於非洲喀麥隆，之後傳到歐洲。B.1.619擁有與印度變種病毒B.1.617.2類似的「棘蛋白」。

越南 變種病毒 疫情

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