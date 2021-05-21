沖繩疫情升溫 日本緊急事態宣言23日起擴及10地

日本 沖繩縣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 升溫，讓日本政府決定將沖繩縣納入「緊急事態宣言」對象地區，時間從本月23日到6月20日止，屆時緊急事態將擴及到10都道府縣。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府晚間6時起在首相官邸舉行防疫 對策本部會議，包括首相菅義偉及經濟再生擔當大臣西村康稔等人與會。

日本政府在會中決定，將目前已適用「防止蔓延等重點措施」的沖繩縣，納入「緊急事態宣言」對象地區。至於原本適用重點措施的10縣中，愛媛縣疫情明顯有所改善，將提前在明天先行解禁。

因此，從23日開始，共有北海道、東京都、愛知縣、大阪府、兵庫縣、京都府、岡山縣、廣島縣、福岡縣及沖繩縣共10都道府縣實施「緊急事態宣言」。

而適用重點措施的10縣，從23日起將減少愛媛縣及沖繩縣，剩下群馬縣、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、石川縣、岐阜縣、三重縣及熊本縣8縣。

沖繩縣近日新增確診病例數快速增加，今天新增207例確診病例創當地新高紀錄，至今累計病例數1萬4694例，專用病床使用率攀升，多項指標已達疫情最嚴重的第4階段。