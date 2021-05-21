研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。

這項報告20日刊登在「臨床傳染病」期刊（Clinical Infectious Diseases）上，參與研究的人員表示，他們曾檢驗馬來西亞東部砂拉越州（Sarawak）某家醫院301名肺炎病患的鼻腔檢體，其中8個檢體驗出了犬冠狀病毒陽性反應，多半採集自5歲以下的幼童。

進一步的基因組定序發現，這種稱之為CCoV-HuPn-2018的新病毒株與其他已知感染貓及豬的冠狀病毒具有相同特徵，但與一種已知曾感染狗的冠狀病毒最相似。

這種新病毒株出現了所有已知犬冠狀病毒中都沒有發現的基因缺損或突變，但這種突變出現在人體病毒株SARS-COV和SARS-COV-2中，而SARS-COV-2正是導致2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）的病原體。至於SARS-COV-2 究竟是源自動物或他處，目前並不確定。

研究報告執筆人指出，他們的發現顯示，這種病毒可能是最近從動物傳給人；不過人他們也強調，這種病毒是否能在人與人之間傳播，還需要進一步研究。

報告執筆人並指出，這種病毒是否會導致人體患病，並不確定，可能只是「存在」病患的呼吸道中，但不會致病。

目前已知有7種冠狀病毒會使人致病，當中有4種會導致普通感冒，另有3種會導致嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群（MERS）與COVID-19。