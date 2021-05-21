歐洲議會凍結中歐投資方案 北京：協議不是恩賜

中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）

針對歐洲議會通過決議凍結中歐投資 協定，中國 外交部發言人趙立堅 今天重申，中歐投資協定不是誰對誰的恩賜，中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方同中方相向而行。

趙立堅今天在中國外交部例行記者會上說，中方對惡意傳播涉疆謊言和虛假信息、嚴重損害中方主權和利益的歐盟有關機構和人員實施制裁，是維護自身利益的需要，也是對歐方搞制裁對抗作出的必要正當反應。

趙立堅指出，歐方無理制裁導致當前中歐關係出現困難，這是中方不願看到的，責任不在中方，希望歐方認真反思。

趙立堅並指，中方有發展中歐關係的誠意，也會堅定維護自身主權安全和發展利益。解鈴還須繫鈴人，歐方應該立即停止干涉中國內政，放棄對抗性做法，通過對話溝通妥善管控分歧，推動中歐關係克服當前的困難，重回對話合作的正確軌道。

中國駐歐盟使團發言人早前亦表示，中歐投資協定是一份平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜。中方實施反制措施，是對歐盟搞單邊制裁對抗做出的正當回應。中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方與中方相向而行。

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建廿日受官媒環球時報撰文表示，歐洲議會凍結中歐投資協定不會對目前的中歐貿易形勢產生太大影響；但美歐一些政治勢力會借機發揮，打造「美歐反華陣線」。

歐洲議會20日以599票贊成、30票反對和58票棄權，表決將中歐投資協定凍結，直到中方取消對歐洲聯盟政治人物的制裁為止。

去年底中歐完成中歐投資協定談判，今年三月歐盟就新疆人權議題制裁中方官員；中方隨後也宣布制裁十名歐洲議會議員、學者和多個實體，雙邊關係陷入低潮。