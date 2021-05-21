我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

馬斯克：特斯拉可能在俄羅斯設廠

歐洲議會凍結中歐投資方案 北京：協議不是恩賜

記者呂佳蓉／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）
中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）

針對歐洲議會通過決議凍結中歐投資協定，中國外交部發言人趙立堅今天重申，中歐投資協定不是誰對誰的恩賜，中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方同中方相向而行。

趙立堅今天在中國外交部例行記者會上說，中方對惡意傳播涉疆謊言和虛假信息、嚴重損害中方主權和利益的歐盟有關機構和人員實施制裁，是維護自身利益的需要，也是對歐方搞制裁對抗作出的必要正當反應。

趙立堅指出，歐方無理制裁導致當前中歐關係出現困難，這是中方不願看到的，責任不在中方，希望歐方認真反思。

趙立堅並指，中方有發展中歐關係的誠意，也會堅定維護自身主權安全和發展利益。解鈴還須繫鈴人，歐方應該立即停止干涉中國內政，放棄對抗性做法，通過對話溝通妥善管控分歧，推動中歐關係克服當前的困難，重回對話合作的正確軌道。

中國駐歐盟使團發言人早前亦表示，中歐投資協定是一份平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜。中方實施反制措施，是對歐盟搞單邊制裁對抗做出的正當回應。中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方與中方相向而行。

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建廿日受官媒環球時報撰文表示，歐洲議會凍結中歐投資協定不會對目前的中歐貿易形勢產生太大影響；但美歐一些政治勢力會借機發揮，打造「美歐反華陣線」。

歐洲議會20日以599票贊成、30票反對和58票棄權，表決將中歐投資協定凍結，直到中方取消對歐洲聯盟政治人物的制裁為止。

去年底中歐完成中歐投資協定談判，今年三月歐盟就新疆人權議題制裁中方官員；中方隨後也宣布制裁十名歐洲議會議員、學者和多個實體，雙邊關係陷入低潮。

投資 中國 趙立堅

上一則

以巴停火不到一天又爆衝突！目前未傳出傷亡和事發原因

下一則

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

延伸閱讀

印度變種病例暴增1.6倍 傳歐盟延後放寬對英入境限制

印度變種病例暴增1.6倍 傳歐盟延後放寬對英入境限制
反制中國制裁…歐洲議會高票凍結中歐投資協定

反制中國制裁…歐洲議會高票凍結中歐投資協定

中歐投資協定凍結 環時批歐洲議會別自嗨

中歐投資協定凍結 環時批歐洲議會別自嗨
中斷年餘…疫情趨緩 港府擬請北京恢復通關

中斷年餘…疫情趨緩 港府擬請北京恢復通關

熱門新聞

塞席爾的新冠疫苗接種率全球最高，61.4%人口接種完畢，但過去一個月，新冠病例仍激增。（美聯社）

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

2021-05-15 11:57
「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

2021-05-17 00:45
查理與哈利以及2019年剛出生的哈利之子亞契祖孫三代難得合影。美聯社

哈利怨查理不是好爸爸 意外揭露女王祕密

2021-05-14 12:26
FT報導，日本多家銀行近來湧入許多退休人士上門詢問，他們收到美國拜登政府的紓困支票，不知能否兌現。 路透

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

2021-05-20 09:02
印度加爾各答民眾排隊等候接種新冠疫苗。（路透）

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

2021-05-17 09:04
南非新任祖魯王卡茲維里提尼(中)遵循傳統習俗迎娶皇后。(美聯社)

南非新任祖魯王 8頭牛10萬元聘禮迎娶皇后

2021-05-13 12:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬
「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元
餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金

餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金