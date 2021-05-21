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專家：國內疫情告急 文在寅會拜登 將尋求確保新冠疫苗

編譯易起宇／綜合外電
南韓總統文在寅（見圖）即將與美國總統拜登會面，預料將會大談疫苗確保問題。 美聯社
南韓總統文在寅（見圖）即將與美國總統拜登會面，預料將會大談疫苗確保問題。 美聯社

南韓總統文在寅21日將會見美國總統拜登，一名美國外交政策專家表示，文在寅將會在會上向拜登尋求協助確保新冠肺炎疫苗

喬治城大學教授暨副教務長Victor Cha 21日在CNBC的「 Street Signs Asia」節目上表示：「我認為南韓已非常強調，疫苗外交將是這場峰會能達到的一項非常大的成果。」

隨著南韓國內確診人數增加，迫使政府多次延長社交距離限制措施，文在寅在加速疫苗接種上面臨愈來愈大的國內壓力。文在寅去年承諾要在11月前達成群體免疫，但全球性的疫苗短缺正威脅到他的諾言。

據南韓疾病管制和預防中心數據，南韓約有7.34%人口已接種至少一劑疫苗。南韓政府21日批准莫德納疫苗的使用，為繼AZ、輝瑞和嬌生之後第四家獲批准的疫苗。

據一名政府高官表示，三星生物製劑（Samsung Biologics）準備與莫德納簽署一份協議，這家三星旗下的生技藥廠將在南韓生產莫德納的新冠疫苗。

該名人士透露，南韓政府代表預計將在周五文在寅和拜登的峰會場邊，與莫德納和Novavax的主管會面，「三星生物製劑將與莫德納簽署合作備忘錄（MOU），另一家南韓藥廠SK Bioscience則計劃與Novavax達成協議。在這些協議下，這兩家南韓公司將獲准生產其各自夥伴公司的疫苗。文在寅則計劃參與這兩項協議的簽約儀式。」

南韓 疫苗 文在寅

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