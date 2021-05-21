新幹線誤點1分鐘被調查 司機腹痛跑廁所3分鐘挨懲處

日本JR東海日前調查一班東海道新幹線列車晚點1分鐘的原因，結果意外發現司機員需要跑廁所，竟請不具備駕駛資格的列車長臨時代班。儘管前後就只有3分鐘時間，JR東海仍決定祭出社規加以處分。(翻攝：YouTube/メ〜テレニュース)

日本 是一個以守時聞名的國家，東海旅客鐵道（JR東海）日前就特別調查一班東海道新幹線列車晚點1分鐘的原因，結果意外發現司機員腹痛需要跑廁所，竟請不具備駕駛資格的列車長臨時代班。儘管前後就只有3分鐘時間，JR東海仍決定祭出社規加以處分。

朝日新聞與法新社報導，此事發生在16日早上8時14分。從東京 開往新大阪的「光633號」新幹線列車司機員因一時腹痛難耐，就把列車長叫到駕駛室，請他在新幹線列車通過熱海站後暫代崗位，讓自己能夠進車廂上廁所。據悉當時「光633號」列車載有160名乘客，正以時速150公里行進，司機員3分鐘後就回來接手駕駛。

JR東海告訴記者，新幹線列車受到電腦化的中央指揮系統嚴格控管，但司機員必須留在駕駛座上，一方面負責處理任何突發狀況，另一方面則是必須手動煞車或加速，以確保新幹線列車的安全與準點。如果司機員覺得腹痛，應該跟管理運行的指令所聯絡。如果同一班新幹線列車有乘務員具備駕駛資格，就能把駕駛工作交接出去。如果沒有，司機員也可在軌道或最近車站臨時停車。

據悉司機員短暫離開駕駛座，明顯導致「光633號」新幹線車晚點一分鐘。公司高管特地舉行記者會道歉，稱此行為「極其不當」，將給予司機員與列車長「適當」處分。按照司機員說法，他「不希望停下列車導致誤點」，還稱「我沒有通報，因為太丟臉了」。