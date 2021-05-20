南非政府財務拮据 將關閉海外10所使領館

南非 外交部今天宣布，由於政府財務拮据，將於2021至2022財政年度內，陸續關閉海外10所外交辦公室，包括大使館 、高級專員公署以及領事館。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）今天引述外交部長潘道爾（Naledi Pandor）的說法指出，由於政府面臨財政限制，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情帶給經濟環境嚴峻挑戰，導致財務更加緊縮。

她強調，很不幸的，外交部無法繼續透支費用，需要迅速採取行動，應對一連串複雜的挑戰。

潘道爾說：「這是一個令人遺憾的決定，但是南非政府相信可以通過非常駐代表團與外交使團，繼續與這些國家和地區保持良好的外交關係。」

潘道爾向居住在海外的南非公民、企業和旅客保證，公民與移民服務正在移交給非常駐代表團；同時建議受到影響的外交辦公室核實終止服務的正確日期。其他相關細節公布在外交部與內政部的官網上。

10所預定結束外交任務的辦公室包括位於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）的大使館、千里達及托巴哥共和國首都西班牙港（Port of Spain）的高級專員公署、教廷梵蒂岡的大使館、芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）的大使館、義大利米蘭的領事館。

還有位於阿曼首都馬斯開特（Muscat）的大使館、斐濟首都蘇瓦（Suva）的高級專員公署、羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucuresti）的大使館、秘魯首都利馬（Lima）的大使館，以及美國芝加哥的領事館。

潘道爾進一步表示，外交部在資金壓力下被迫削減營運預算 ，要求更具有戰略性，同時也須確保南非在國際上的影響力。

報導指出，南非外交部2020及2021年度的預算為南非幣64億5237萬元（約4.6億美元）。