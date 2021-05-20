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巴基斯坦網紅拍TikTok影片 意外開槍射死自己

中央社白夏瓦20日綜合外電報導
巴基斯坦警方今天表示，一名地方上青少年網紅由朋友拍攝他假裝朝自己開槍的影片，準備發布到熱門短影音平台TikTok，卻意外死於自身槍下。美聯社
巴基斯坦警方今天表示，一名地方上青少年網紅由朋友拍攝他假裝朝自己開槍的影片，準備發布到熱門短影音平台TikTok，卻意外死於自身槍下。美聯社

巴基斯坦警方今天表示，一名地方上青少年網紅由朋友拍攝他假裝朝自己開槍的影片，準備發布到熱門短影音平台TikTok，卻意外死於自身槍下。

根據警方說法，19歲的哈米杜拉（Hamidullah）拿一把朋友的手槍指向自己太陽穴，並扣下扳機，但他不知道子彈已上膛。

巴基斯坦西北部史瓦特河谷（Swat Valley）高級警官哈茲拉特（Badshah Hazrat）表示：「這名年輕人當場死亡。」他還告訴法新社：「這名年輕人是當地知名網紅，在TikTok很活躍。」

哈米杜拉在TikTok有8000多名追蹤者，發布過近600支短片，大多是他和朋友惡作劇、打板球或在地勢崎嶇、景色如畫河谷的日常生活。

警方指出，哈米杜拉意外身亡影片雖未上傳到TikTok，但在他的朋友間流傳，並迅速廣泛散布。

這是巴基斯坦又一樁社群媒體噱頭演變成意外悲劇事件。去年在喀拉蚩（Karachi）有一名安全警衛拍TikTok短片把玩步槍時，將自己射死。今年1月在拉瓦爾品第（Rawalpindi）另一名青少年拍TikTok影片時被火車撞死。

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