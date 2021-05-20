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以巴衝突奪244命 雙方21日凌晨2時起停火

中央社耶路撒冷20日綜合外電報導
圖為民眾走過空襲後的廢墟和毀壞的汽車。美聯社
圖為民眾走過空襲後的廢墟和毀壞的汽車。美聯社

以巴衝突至今已釀成雙方共244人喪生。媒體指出，以色列安全內閣今天已同意與控制加薩走廊（Gaza）的巴勒斯坦人組織哈瑪斯（Hamas）停火，將於21日凌晨2時開始生效。

路透社報導，以色列銷量第一的「新消息報」（Yedioth Ahronoth）外交線記者艾契納（Itamar Eichner）推文，以色列安全內閣今天已同意停火，但未提供進一步細節。

以色列媒體和半島電視台（Al Jazeera）則指出，停火將於21日凌晨2時開始生效。哈瑪斯官員證實會與以色列「共同且同步」停火。

以色列部隊與巴勒斯坦組織之間的交火進入第11天。法新社報導，巴勒斯坦外交部長與以色列大使今天在聯合國（UN）召開特別辯論時，彼此互控「種族滅絕」。

巴勒斯坦外長馬基（Riad al-Malki）表示：「全世界都保持沉默，漠視對全部巴勒斯坦家庭的種族滅絕。」

在馬基演說期間，以色列駐美國暨聯合國大使爾登（Gilad Erdan）起身離席。爾登隨後在會上指控哈瑪斯的憲章如同納粹一般，致力於對猶太人民的種族滅絕。

據以色列警方表示，哈瑪斯與其他伊斯蘭武裝團體發射的火箭，已在以色列境內奪走12人性命，死者包括1名孩童、1名印度人和兩名泰國人。

而根據加薩衛生部，以色列對加薩走廊的空襲造成232名巴勒斯坦人喪命，含65名孩童，另有1900人受傷。哈瑪斯當局並指出，大片區域化為瓦礫，現有約12萬人流離失所。

以色列 哈瑪斯 聯合國

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