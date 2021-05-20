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以巴激戰危及孩童 UN秘書長稱加薩已淪人間煉獄

中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導
聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres，圖）今天形容加薩走廊已淪為孩童的人間煉獄，呼籲以色列快速無阻地開放援助管道。美聯社
聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres，圖）今天形容加薩走廊已淪為孩童的人間煉獄，呼籲以色列快速無阻地開放援助管道。美聯社

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天形容加薩走廊已淪為孩童的人間煉獄，呼籲以色列快速無阻地開放援助管道。

路透社報導，加薩走廊（Gaza）人道危機惡化，但以色列與控制加薩的巴勒斯坦組織哈瑪斯集團（Hamas）仍繼續戰鬥。各界今天加速透過外交行動，尋求兩方停火。

193個會員國組成的聯合國大會（UN General Assembly）今天開會討論以巴最新暴力情勢，但預料不會採取行動。

古特瑞斯在會上表示，「如果人間煉獄存在，就是今日加薩孩童的生活」，他會盡快呼籲展開人道主義募資行動。

古特瑞斯還說：「這波戰鬥已導致加薩重要民生基礎建設嚴重受損，包括道路和電線，引發人道主義緊急事件。進入加薩的關口已遭關閉，缺電也影響水源供應。」

古特瑞斯呼籲立即停火，敦促以色列軍方實行最大限度的克制，也要哈瑪斯停止無差別火箭攻擊。

他也要求以色列停止在巴勒斯坦領土（Palestinian Territories）拆除民房和迫遷，並指出「以色列有義務允許並促成人道援助快速無阻地進入加薩」。

據古特瑞斯表示，這波衝突已造成數百棟建築物全毀或受損，空襲也損壞數家醫院；現有約5萬人在聯合國學校、清真寺和其他地方尋求庇護，難以取得水源、食物、衛生或醫療設施。

以色列 聯合國 哈瑪斯

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