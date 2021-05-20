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新冠肺炎併發症 印度籲各地注意毛黴菌感染症流行

中央社新德里20日專電
圖為一名印度醫生正在檢查一位從新冠肺炎中康復後染上毛黴菌感染症的患者。美聯社
圖為一名印度醫生正在檢查一位從新冠肺炎中康復後染上毛黴菌感染症的患者。美聯社

印度對抗第二波新冠肺炎疫情又有新挑戰，印度衛生部已致函各地方政府，注意毛黴菌感染症（mucormycosis）的流行，已有許多省市通報新冠肺炎病患感染這種致命疾病。

新德里電視台（NDTV）今天報導，印度衛生與家庭福利部次長阿加渥（Lav Agarwal）最近致函各省市與中央直轄區政府，要所有公立及私人醫療機構與醫學院都必須注意毛黴菌感染症的流行，根據「流行疾病法」（Epidemic Diseases Act）遵循有關篩檢、診斷和管理毛黴菌感染症的準則。

印度官方已發現，一些康復中的新冠肺炎患者感染毛黴菌感染症。其中，印度新冠肺炎疫情最嚴重之一的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）已通報1500例毛黴菌感染症病例，且有90名患者死於這種疾病。

毛黴菌感染症又稱為黑真菌症（black fungus），是毛黴門真菌感染造成的疾病，屬於罕見疾病。多感染人類的鼻竇、腦部與肺部等部位，還可感染消化道、皮膚及其他器官；其中感染肺部時，會造成患者呼吸困難、咳嗽、咳血、腹痛、噁心和嘔吐等，嚴重可致死。

印度2020年3月起爆發首波新冠肺炎疫情後，多個城市爆發毛黴菌感染症；到了今年，印度受到第二波新冠肺炎疫情襲擊，各地又爆發多起感染事件，醫療專家研判可能與新冠肺炎重症患者接受類固醇治療後免疫力降低，及血糖控制紊亂有關。

阿加渥致函各地方政府的信函中也提到，近年來，真菌感染等型態的新挑戰已經出現，即毛黴菌感染症，許多省都通報了新冠肺炎患者感染此症，尤其是接受類固醇治療和血糖控制紊亂的患者。

阿加渥指出，這種真菌感染導致新冠肺炎患者的發病率和死亡率增加，且治療需要更多醫療科別參與，包括眼科、耳鼻喉科、普通外科、神經外科、牙科與面部外科及專科醫師的參與。

醫生敦促糖尿病患者和免疫系統受損的患者，要注意面部一側出現頭痛、臉面疼痛、鼻腔阻塞且出現黑色黏液、鼻竇炎及結膜水腫，牙痛、牙齒鬆動及咳嗽、咳血、腹痛及噁心、嘔吐等症狀，這些症狀都代表可能感染了毛黴菌感染症。

新冠肺炎 印度 疫情

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