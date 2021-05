影／雪上加霜 印度氣旋增至91死 海軍搜尋近50名失蹤者

印度 強烈氣旋造成的死亡人數今天攀升到至少91人,海軍持續搜尋49名仍下落不明者,在印度染疫死亡人數創下空前新高之際,氣旋災情無異讓國內困境更雪上加霜。

強烈氣旋陶特(Tauktae)17日晚間侵襲西岸,所到之處一片狼藉。專家表示,由於氣候變遷導致海水溫度升高,阿拉伯海(Arabian Sea)出現越來越多更大型的風暴 。

國防部今天表示,高達8公尺的巨浪侵襲沿岸石油設施之後,海軍船隻救起600多人,尋獲26具遺體。不少支援船因風暴沉船,飛機與直升機仍在搜尋從其中1艘支援船失蹤的49名工人。

As cyclone Tauktae battered India’s west coast, the navy had to launch several rescue operations. But what is making these cyclones so common? pic.twitter.com/IqBElD36EU