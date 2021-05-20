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影／雪上加霜 印度氣旋增至91死 海軍搜尋近50名失蹤者

中央社／印度馬胡瓦20日綜合報導
印度氣旋，將海洋垃圾意外地還給人類，全被沖上孟買海岸。（取材自推特）
印度氣旋，將海洋垃圾意外地還給人類，全被沖上孟買海岸。（取材自推特）

印度強烈氣旋造成的死亡人數今天攀升到至少91人，海軍持續搜尋49名仍下落不明者，在印度染疫死亡人數創下空前新高之際，氣旋災情無異讓國內困境更雪上加霜。

強烈氣旋陶特（Tauktae）17日晚間侵襲西岸，所到之處一片狼藉。專家表示，由於氣候變遷導致海水溫度升高，阿拉伯海（Arabian Sea）出現越來越多更大型的風暴

國防部今天表示，高達8公尺的巨浪侵襲沿岸石油設施之後，海軍船隻救起600多人，尋獲26具遺體。不少支援船因風暴沉船，飛機與直升機仍在搜尋從其中1艘支援船失蹤的49名工人。

西部海軍司令部（Naval Western Command）表示，由於海象惡劣，獲救者無法搭上救生艇，獲救者「眼裡充滿希望，但也相當難過…他們受困海上已經好幾個小時了」。

陶特在古茶拉底省（Gujarat）登陸之前，挾帶每小時185公里的強風外加豪雨，已經造成印度西部與南部約20人喪命。古茶拉底省官員今天表示，省內死亡人數攀升到45人，許多人是因為房屋或牆壁坍塌而死，預料死亡人數還會持續攀升。

目前還有約23萬800人待在收容所，1萬6500戶民宅受損，近7萬顆樹木遭連根拔起，還有數十萬人等待復電。

印度 NASA 風暴

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