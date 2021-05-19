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不結婚成殺機 伊朗導演慘遭父母「榮譽殺人」分屍

編譯周辰陽／綜合報導
伊朗電影導演巴巴克．胡拉姆丁日前返鄉，遭到父母殘忍地謀殺分屍。（取材自推特）
伊朗電影導演巴巴克．胡拉姆丁日前返鄉，遭到父母殘忍地謀殺分屍。（取材自推特）

伊朗一位電影導演日前從英國倫敦返鄉，卻遭到父母殘忍地謀殺分屍。媒體指全案起自父親為兒子一直不結婚起衝突，讓父親動了「榮譽殺人」的念頭，更指這對父母還招認女兒與女婿也都命喪他們手下，兩人現在已被警方收押。

根據新聞周刊的綜合報導，死者是47歲的巴巴克．胡拉姆丁（Babak Khorramdin），2009年於德黑蘭大學美術學院取得電影碩士學位，隔年赴英國首都倫敦深造，拍攝不少短片，隨後又回伊朗教書，但他一直沒有結婚，讓父親阿克巴（Akbar Khorramdin）感到相當生氣。

根據阿克巴的口供，他跟胡拉姆丁又為婚事爆發口角衝突，於16日早上用麻醉藥迷昏兒子，接著將他刺死，並在妻子的幫助下，把遺體抬到浴室肢解，屍塊隨後被塞進垃圾袋與手提箱，再丟棄到最近的街道垃圾桶。

胡拉姆丁的遺體被人發現後，當地警方發動搜索，在一家人的住處找到謀殺的證據。阿克巴與妻子接著招認10年前殺死女婿，3年前又殺害女兒。有關單位仍持續進行調查，但根據媒體上傳推特的影像，阿克巴完全沒有悔意，「我對我犯下的任何殺人案都不會後悔。正因為我不覺得有罪，我不會做惡夢，我殺掉道德極度敗壞的人」。

中東分析師與伊朗國際電視（Iran International TV）編輯布羅茲基（Jason Brodsky）指出，胡拉姆丁慘死只是伊朗長期家暴模式的最新例證，「儘管伊朗2020年通過兒童保護法，榮譽殺人與家暴延伸得更廣泛，這是國際社會需要跟伊朗處理的一個領域」。

伊朗 家暴 電影

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