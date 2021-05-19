新加坡新增27個本土案例 星展、滙豐銀行員工確診

新加坡18日新增27名本土確診案例，確診者包括星展銀行、滙豐控股以及瑞穗銀行的員工。路透

新加坡 18日新增27名本土確診案例，確診者包括星展銀行（DBS）、滙豐控股（HSBC）及瑞穗銀行的員工，此時彼此無關聯的確診病例持續增加。

星國衛生部表示，在中心商業區辦公的一名DBS投銀部門員工，在檢測時發現確診，且這名病患與先前的確診病例沒有任何關聯。根據資料，HSBC一名分析師和瑞穗銀行一名職員也傳出確診，這兩人分別在6日和7日後就沒有進辦公室。

根據數據，星國目前的活躍病毒群感染群，從一周前的11個大增至19個。樟宜機場的感染群規模依然最大，相關確診案例高達87例。

此外，星國駁斥印度 新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）對於變種新冠病毒源自新加坡的說法，表示肆虐星國的正是印度變種病毒 。

克里瓦爾18日推文說，「新加坡病毒」將對兒童造成很大的危害，呼籲印度聯邦政府立刻停飛新加坡，避免引爆第三波疫情。

星國衛生部同日晚間針對印度時報和新德里電視台的相關報導發表聲明，反駁說：「報導中言之鑿鑿的內容，都是子虛烏有，並不存在所謂的『新加坡病毒』。但近幾周的許多確診病例，都要歸咎於B.1.617.2變種病毒，該病毒正是源自印度。」