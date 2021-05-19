印度等地疫情嚴峻 中製氧氣機從過剩變供不應求

印度醫師正在檢查新冠肺炎患者。(Getty Images)

印度 等多個國家近期新冠疫情 惡化，使得中國 所生產的製氧機（氧氣機），從原本的產能過剩轉為供不應求。上海《第一財經》指出，中國所些廠商的訂單甚至已經排到今年7月。

報導稱，目前中國醫療器械電商平台上，最熱門的產品基本都是製氧機，甚至出現了配件廠改做製氧機的現象。

第一財經指出，從4月印度疫情全面暴發後，全球各地的防疫物資就開始緊急調配發往印度。根據印度衛生部公布的數字，印度新冠肺炎確診人數累計已近2,500萬例，並造成逾27.4萬人死亡。

根據一家跨境醫貿平台的數據，4月起，該平台製氧機詢價數月比就暴增370%，詢價方主要來自印度、尼泊爾、尚比亞、美國、俄羅斯和約旦等國。

第一財經表示，日前在「中國國際醫療器械博覽會」上，中國最大的製氧機業者「魚躍醫療」的攤位上，有些規格的製氧機甚至因供應緊張而無法展示樣機。

(影音來源：世界新聞網)

環球時報也報導，深圳市宏鑫源電子有限公司表示，該公司製氧機日產能約300部至500部，目前產品基本都出口到印度及其周邊國家。「為完成訂單，我們加班加點地生產，產能已經滿負荷了」。

中國外交部發言人華春瑩日前在例行記者會上曾表示，中國4月已累計向印度出口呼吸機和製氧機2.6萬多部，中方有關企業接到印度製氧機訂單則已超過7萬部。

上海長海醫院呼吸科呼吸治療師秦浩表示，新冠肺炎病人一般是「I型呼吸衰竭」為主，需要高濃度的氧氣，也需要呼吸機提供壓力。

秦浩指出，在歐美等國的醫院，透過呼吸機就能給病人更好的支持治療，製氧機是次選。但印度醫療條件有限，大多會通過製氧機在家吸氧維持。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏早前表示，「目前印度最需要的是氧氣，氧氣勝過任何藥物，可有效降低年輕病人的死亡率。」

不過有印度媒體近日指控，中國企業近期趁機哄抬價格。《今日印度》稱，魚躍醫療4月30日發貨的製氧機價格為每部340美元，但5月12日已經漲到460美元。

對此，中國醫藥物資協會醫療器械分會會長柏煜坦言，中國製氧機價格近期確實在上漲，主要原因是需求瞬間爆發導致供需失衡，而且目前相關零部件同樣供不應求，價格也都在上漲。此外，印度中間商層層加碼也是原因。