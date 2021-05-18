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傳歐盟將表決凍結「中歐投資協定」並稱台不該成為人質

編譯黃淑玲／綜合外電
歐洲議會議事會場。(歐新社)
歐洲議會議事會場。(歐新社)

美國政治新聞網站Politico記者Stuart Lau推特發文指出，歐洲議會（歐盟最高民意機構）將提出動議，以投票表決方式，正式凍結先前歐盟與中國簽定的「中歐投資協定」。Stuart Lau表示，他看到了內部一份草案文件，顯示歐洲議會將有此行動。

據了解，該動議草案促請歐盟「處理中國事務時，與美國加強協調與合作」，並提到台灣，表示歐盟在與北京往來時，任何與台灣有關的貿易事務，「不該成為人質」。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）在月初即表示，由於歐盟與中國互相制裁，雙方外交關係惡化，歐盟執委會爭取批准歐中投資協定的行動實際上「已中止」。

但是德國總理梅克爾重申對中歐投資協定的支持。她表示，協定雖然在審批過程中可能會遇到一些困難，但這是一項重要的承諾，「在應對氣候變化、世界貿易組織（WTO）改革和其他全球性問題時，如果選擇拋開中國或與中國對抗，就不可能解決問題」。

歐洲聯盟（EU）3月以新疆維吾爾少數民族受迫害為由，制裁四名中國官員，中國隨即對歐洲政界人士、學者和研究機構實施報復性制裁。

報導指出，中國如此大規模制裁歐洲，在歐中關係上史無前例，尤其受制裁的人包括多位民選的歐洲議會議員，引起歐洲政壇憤怒。

中國 歐盟 投資

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