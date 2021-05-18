疫情延燒 印度逾300名記者染疫不治

印度恆河沿岸近來出現大量淺埋於河畔或被沖刷上岸的遺體，官方證實其中包括感染新冠肺炎死亡者。美聯社

一份最新報告顯示，為報導印度新冠肺炎疫情 而身處前線的印度記者已有超過300人染疫不治；第二波疫情更重創印度記者們，平均每天有3到4名記者染疫死亡。

印度媒體記者在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情期間的生命安全堪憂，雖然記者們經常在疫情前線採訪，但印度37個省級行政區中卻有21個行政區政府，不把記者視為與醫護人員、警察、衛生人員等同樣屬於優先接種疫苗的第一線工作人員。

位於新德里的「洞察力研究所」（Institute of Perception Studies）的研究報告指出，已有238名印度記者在去年4月到今年5月16日疫情爆發期間死於新冠肺炎，另外還有82名死於新冠肺炎的記者名字尚待查證。

洞察力研究所所長倪林瑪（Kota Neelima）向印地語（Hindi）媒體AajTak.in表示，截至目前為止，印度已有300多名記者死於新冠肺炎，其中已經查證到238人的名字，其餘人的驗證調查還在進行中。

根據這份研究報告，這些死於新冠肺炎的印度記者，包括在現場報導或在辦公室工作時染疫身亡的新聞機構記者、特約記者、自由撰稿記者、攝影記者和公民記者。

此外，研究也發現，印度第二波新冠肺炎疫情對媒體從業人員的傷害遠大於第一波疫情。

這份報告顯示，從2020年4月到同年12月的印度第一波新冠肺炎疫情期間，共有56名記者死於新冠肺炎；相較之下，第二波新冠肺炎疫情來襲時，在2021年4月1 日到5月16日期間，新冠肺炎就奪走171名記者的生命。

根據上述統計，今年4月每天平均有3名記者死於新冠肺炎，到了今年5月更加惡化，每天平均有4名記者死於新冠肺炎。

若以印度省級行政區來看，報告指出，印度南部泰倫加納省（Telangana）共錄得39名記者死於新冠肺炎，是印度各省級行政區中最多者。新德里也有30名記者死於新冠肺炎。

若以媒體類別來看，報告顯示，印度死於新冠肺炎的記者有55%來自印刷媒體，有25%來自電視媒體，還有19%屬於自由撰稿記者。

印度新聞媒體委員會（Press Council of India）成員拉納（Anand Rana）告訴今日印度（India Today），去年9月印度新聞媒體委員會的會議上，有人要求向政府建議把記者列為第一線工作人員；之後委員會曾給所有省市政府寫信表達上述建議。

拉納表示，目前印度有北方省等16個省級行政區政府宣布把記者列入第一線工作人員，他也建議各省市政府應為記者提供更多保護。