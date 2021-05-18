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安倍計畫復出？擔任自民黨晶片工作小組顧問

編譯林聰毅／綜合外電
日經亞洲報導，日本執政的自民黨正在成立一個國會議員小組，以確保該國的半導體供應，而前 首相安倍晉三將擔任該小組的高級顧問，引發外界臆測他正計畫復出。(美聯社)
日經亞洲報導，日本執政的自民黨正在成立一個國會議員小組，以確保該國的半導體供應，而前 首相安倍晉三將擔任該小組的高級顧問，引發外界臆測他正計畫復出。(美聯社)

日本執政的自民黨正在成立一個國會議員工作小組，將致力於在全球短缺情況下確保日本的半導體供應，並提高該國在此領域的競爭力。

日經亞洲評論報導，這個工作小組將由前經濟產業大臣甘利明主持，並由前首相安倍晉三和現任財務大臣麻生太郎等重量級人士擔任高級顧問。

報導並指出，去年9月以健康因素辭任首相的安倍晉三，目前在自民黨各個團體中擔任高階角色，引發外界猜測他正計畫捲土復出。

這些日本國會議員將半導體定位為「對日本經濟安全不可或缺」。他們將透過與美國和其他夥伴國合作，努力建立更強大的供應鏈。這個小組的目標是最快在今秋提交2022年度預算草案的建議。

甘利明上周五表示，不誇張地說，控制半導體的人將掌控整個世界。晶片的生產已愈來愈集中在台灣台積電等少數代工廠手中。這個產業還身陷美國與中國大陸的緊張中，去年華府對中國大陸的中芯國際實施制裁。

台海的衝突也可能進一步中斷原已吃緊的半導體供應，進而重創汽車和其他倚賴晶片的產業。日本首相菅義偉及美國總統拜登在上月高峰會的聲明中強調「台海和平穩定的重要性」。

這些日本國會議員還將討論設立一個基金，以促進半導體研究和培養國內人才，以及與美國公司進行資本合作。

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