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超模高調挺巴勒斯坦 以國官方點名批判「妳無恥」

編譯周辰陽／即時報導
超級名模貝拉．哈蒂德（前排右一）日前戴上頭巾，參加美國紐約市一場力挺巴勒斯坦的示威遊行，隨後上網分享感想與影像，被以色列政府的社群媒體帳號點名批判。畫面翻攝：IG/bellahadid
超級名模貝拉．哈蒂德（前排右一）日前戴上頭巾，參加美國紐約市一場力挺巴勒斯坦的示威遊行，隨後上網分享感想與影像，被以色列政府的社群媒體帳號點名批判。畫面翻攝：IG/bellahadid

超級名模貝拉．哈蒂德（Bella Hadid）日前參加美國紐約市一場力挺巴勒斯坦的示威遊行，隨後上網分享感想與影像，卻被以色列國家官方社群媒體帳號點名批判，指控她與其他明星「提倡把猶太人丟入海中」。

貝拉．哈蒂德在美國華府出生，父親是巴勒斯坦不動產開發商，母親則是荷蘭模特兒，跟同為超模的姊姊吉吉．哈蒂德（Gigi Hadid）向來力挺巴勒斯坦，15日出席力挺巴方的遊行後，將自己戴上頭巾參加活動與拍到的影像上傳社群媒體，對這場活動留下許多美言，並附上「#自由巴勒斯坦」標籤。

貝拉．哈蒂德高調挺巴勒斯坦也迅速引來以色列社群媒體小編注意。以國政府的推特帳號也點名批判，稱「像貝拉．哈蒂德一類明星提倡把猶太人丟入海中，他們就是提倡消滅猶太國家。這不應是以巴問題，這應是人類問題，妳無恥」，最後也附上「#以色列遭到攻擊」標籤。

以國官方IG的激烈反應引發貝拉．哈蒂德粉絲與挺巴勒斯坦網友批評與反擊，CNN政治評論員羅森（Hilary Rosen）則指此舉凸顯以方「亂了頭緒」，《停火》（Ceasefire）雜誌總編葉札（Hicham Yezza）也強調貝拉．哈蒂德才沒有講「把猶太人丟入海中」，認為根本是以方蓄意發揚卑鄙與可憎的謊言，「但你們早就知道了，你們無恥」。

不過，以色列國家官方帳號小編事後不甘示弱回轟，指稱「從河到海，巴勒斯坦將會自由」正是那些呼籲（從河到海）消滅以色列的人會用的話。

IG連結：https://www.instagram.com/p/CO6y8kotR8d/

推特連結：https://twitter.com/Israel/status/1393905137006125060

超級名模貝拉．哈蒂德，資料影像。貝拉．哈蒂德日前參加美國紐約市一場力挺巴勒斯坦的...
超級名模貝拉．哈蒂德，資料影像。貝拉．哈蒂德日前參加美國紐約市一場力挺巴勒斯坦的示威遊行，隨後上網分享感想與影像，被以色列政府的社群媒體帳號點名批判。路透/Cover Media

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