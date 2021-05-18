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從地心竄出：17年一出10億隻的美國「蟬爆日」

東京奧運停辦輿論高漲 籌委會：無權決定

編譯張佑生／即時報導
東京街頭17日出現熄滅聖火、停辦奧運的示威。美聯社
東京街頭17日出現熄滅聖火、停辦奧運的示威。美聯社

共同社18日報導，圍繞東京奧運會和帕奧會，共同社15日、16日實施的日本全國電話輿論調查顯示，要求停辦的受訪者佔59.7%。目前距離奧運會開幕還有2個多月。對舉辦奧運導致新冠疫情擴大和醫療體制緊張的不安情緒根深柢固，令相關人士感到焦躁。國際奧會（IOC）、日本政府、東京都政府和奧籌委各有無法決定停辦的內情，一籌莫展。

「只要國內疫情未一舉得到遏制，支持就不會上升。奧運成了國民不滿的宣洩口。」對於連日報導反對舉辦奧運的意見，奧籌委幹部這樣嘆息說。

手握奧運停辦權限的主辦方IOC的立場是以舉辦為前提。一旦停辦，佔IOC收入約7成的電視轉播權收入將泡湯，損失巨大。此外，還可能影響到分配給各國際單項體育聯合會、各國和地區奧委會（NOC）等的金額。

希望通過成功舉辦奧運提振政權的日本政府則不改以舉辦為前提的姿態。另一方面，在籌備工作中發揮核心作用的奧籌委是東京都等設立的旨在營運的組織。一名幹部解釋：「（我們）是承辦方，沒有判斷能否舉辦的權限。」

這不是甩鍋，而是陳述事實。東京乃至於歷來舉辦過奧運的各城市，只有奧運的承辦權，主辦單位始終是國際奧會。

東京奧運 日本 疫情

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